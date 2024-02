Reflexiones sobre los objetos y el espacio

La actual exposición de NC-Diseño propone un interesante recorrido por las diferentes estancias de la Casa Azul del barrio La Macarena, sede de la galería. Cada lugar tiene un ambiente y una estética de diseño distintos. El escritorio, por ejemplo, una de las primeras habitaciones que se visita, fue diseñado por el arquitecto colombiano Martín Mendoza. Inspirado en el estudio de su padre, Mendoza concibió un lugar con ambiente de refugio: pintó los techos de rojo secoya, enchapó las paredes en color chocolate, y planeó una iluminación tenue que cae sobre los muebles de cuero, madera y acero y sobre el tapete de fique color crudo. “Él quiere recopilar todos esos sentimientos que le genera el espacio y traerlos al mundo contemporáneo”, explica Estefanía Neme, directora de las galerías NC-Arte y NC-Diseño.



En la habitación principal, ubicada en el segundo piso, la sensación del visitante es completamente distinta. “Entras en un espacio en el que te sientes neutral”, dice Neme. Los arquitectos Camila Buitrago y Carlos Granada decidieron intervenir el espacio jugando con las múltiples reflexiones que suscita el gris: pueden referirse a la riqueza de perspectivas, matices y complejidades de la experiencia humana, pero también invitar a pensar en el impacto de los colores en las emociones de las personas. “Realmente, lo que logran transferir emocionalmente es impresionante. Es una habitación que te transforma, generándote desespero o tranquilidad; haciéndote anhelar algo de color o llevándote a un estado de paz”, añade Neme.

Esta exposición, llamada ‘Design House Colombia’, fue curada por Mónica Barreneche. En ella participan jóvenes arquitectos que fueron invitados a intervenir cada uno un espacio de la casa. El hilo conductor entre una y otra estancia es la filosofía detrás del diseño emocional, que habla del tipo de conexiones que establecemos con los espacios y sus objetos. “Les pedimos a estos artistas del diseño que contaran una historia en estos lugares”, cuenta Neme. Y eso hicieron. En vez de recurrir a palabras o melodías, jugaron con la iluminación, y utilizaron objetos y combinaciones de colores y texturas para despertar emociones y narrar los recuerdos y las ideas que les evocaba el espacio por intervenir.

Las arquitectas Jimena Londoño y Laura Escobar, por ejemplo, se inspiraron en los grandes comedores de las fincas para diseñar su propuesta. La pieza central es una mesa de vidrio casi infinita por el efecto del espejo contra el que se recuesta. Para ellas, ese es un lugar de encuentro. A la hora del almuerzo o de la comida siempre llegan amigos, tíos, primos, novios y vecinos, que se quedan conversando sobre una multiplicidad de temas. Esas mesas tienen la particularidad de poder adaptarse a cada momento y acoger a los comensales. “En estos espacios es muy interesante pensar no solo en el lenguaje corporal que tienes con los objetos, sino también en la inmersión que te generan”, dice Neme. Londoño y Escobar cuentan la historia de un sitio en el que abundan los recuerdos de momentos compartidos.

Esta exposición refleja por qué diseñar y habitar un lugar significa mucho más que equiparlo con muebles. Es la posibilidad de expresar creencias, aspiraciones, elecciones y comportamientos a través de las cosas, dice Barreneche en el texto curatorial. Esa reflexión conduce a otra igual de interesante: cómo nos relacionamos con los objetos de nuestra cotidianidad.

Según el investigador norteamericano Don Norman, fundador y director del Laboratorio de Diseño de la Universidad de California, son muchos los factores que determinan que algo nos guste. La razón es sencilla: no solo somos lógicos, también somos emocionales. “La función cognitiva del cerebro se orienta a entender el mundo, y la emocional, en muchos sentidos más importante, les asigna valor a las cosas, y esa valoración es fundamental para los seres humanos”, dice en entrevista con el medio CNN. Esa particular mezcla deriva en que nuestro apego a los objetos no siempre es racional. Hay cosas que nos gustan por ser útiles, pero otras nos fascinan por su belleza o su valor sentimental.

Al terminar el recorrido por la Casa Azul, uno se queda pensando en su propia relación con el mundo material que lo rodea, y en cómo le gustaría que fueran esos espacios y esos objetos que hacen parte de su cotidianidad.

CRISTINA ESGUERRA MIRANDA

