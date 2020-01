Reflexiones sobre las preguntas

Hacer una pregunta es como abrir un libro. Las buenas, nos permiten comenzar a descubrir el universo de nuestro interlocutor –incluso si somos nosotros mismos–, conocer sus opiniones y aprender de lo que sabe. Las antipáticas, en cambio, son como cerrarlo sin haber leído siquiera el primer párrafo.

Estas últimas no buscan un genuino intercambio de conocimiento sino juzgar, imponer una opinión, herir o menospreciar al otro. Por eso inmediatamente alejan a nuestro interlocutor y con frecuencia generan disputas.



Para evitar que esto último ocurra, el poeta y teólogo Pádraig Ó’Tuama encontró una buena respuesta a malas preguntas en el concepto ‘Mu’ del budismo zen. “Si alguien nos plantea una pregunta antipática podemos responder con la palabra ‘Mu’, que quiere decir: reformula tu pregunta porque tu interrogante no expande nuestro conocimiento sino que lo limita, y hay mejores preguntas por hacer”, dice Ó’Tuama.

Para aprender a formular buenas preguntas hay que conocer nuestra profunda humanidad, reconocer la del otro e interesarse por la infinita riqueza del universo

Las buenas preguntas surgen de una genuina curiosidad por el otro y por el mundo que nos rodea. Suelen ser cortas y abiertas, invitando al interlocutor a respondernos amplia y detalladamente. Generalmente son el comienzo de interesantes diálogos que abren la mente y enseñan a pensar. Cuando son cortas y abiertas hay que reflexionar para responder más allá de un “sí” o un “no”.



Las metafísicas, por ejemplo, dejan a la mente rumiando durante días, semanas, meses o años porque, o nos son imposibles de responder o toca esperar pacientemente para hacerlo.



En este caso, el consejo del poeta y pensador alemán Rainer Maria Rilke es vivir las preguntas hasta poder responderlas. En una de las cartas que escribió a su pupilo de 19 años, Franz Xaver Kappus, en Cartas a un joven poeta, dice: “Tenga paciencia con lo que no está aún resuelto en su corazón e intente amar las preguntas por sí mismas, como habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua muy extraña. No busque ahora las respuestas: no le pueden ser dadas, porque no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva ahora las preguntas. Quizá después, poco a poco, un día lejano, sin advertirlo, se adentrará en la respuesta”.



Para aprender a formular buenas preguntas hay que conocer nuestra profunda humanidad, reconocer la del otro e interesarse por la infinita riqueza del universo. Pero también hay que saber escuchar. Sin oír las respuestas de nuestro interlocutor es imposible hacer buenas preguntas.