Pongámonos en modo creativo

Solemos concebir la creatividad como una cualidad casi sobrehumana, reservada a los artistas y a las mentes más brillantes de la historia.

Esta manera de pensar tiene su lógica. La creatividad lleva a la innovación y permite a hombres y mujeres idear algo nuevo, único. El error está en creer que no todos tenemos acceso a las ‘musas’.



“Yo defino la creatividad como la habilidad de ver nuevas posibilidades,” dice Hillary Bassett Ross, una norteamericana que lleva décadas trabajando el tema para empresas como Microsoft y World Vision.



Según recientes estudios en neurociencia, nuestra mente tiene dos formas de solucionar un rompecabezas: analítica o intuitivamente. La primera significa pensarlo con rigor, dice el escritor Jeffrey Kluger en el artículo ‘Esta es su mente creativa’.



La segunda, en cambio, parece magia. “Miramos fijamente las palabras, las dejamos rondar en la cabeza hasta que —¡bang!— damos con la respuesta. Este camino es más emocionante, y por ello el cerebro se recompensa leyéndolo como si fuera una sorpresa,” dice Kluger. Esta descripción de la intuición inmediatamente hace pensar en cómo los antiguos griegos creían que sus artistas tenían una conexión especial con las diosas de las artes y las ciencias; y en el conocido concepto romántico del artista-genio que sirvió para describir a personajes como el poeta alemán Goethe.



La neurociencia nos lleva a pensar la creatividad de una manera distinta. Al descubrir que se trata de una habilidad que podemos aprender a desarrollar, deja de ser un don con el que solo unos cuantos nacen, y pasa a ser, simplemente, la habilidad de ver nuevas posibilidades.



“Todo se reduce a la manera como dejas que tu mente funcione,” dice Bassett Ross. Los músicos, los diseñadores, los pintores se dedican a buscar nuevas ideas, nuevas conexiones. “Pero la forma en que haces mercado o preparas un sándwich también puede ser creativa”. Dicho de otro modo, cualquiera puede vivir buscando nuevas posibilidades o soluciones a las labores del día a día.



Para el conocido dibujante francés Serge Bloch, “la creatividad es el arte de combinar una pequeña idea con otra pequeña idea… hasta que al final surge una gran idea”.



Despertar la creatividad lleva a ver el mundo de otra manera. El capitalismo y la ciencia moderna promovieron visiones utilitaristas y pragmáticas. Por eso, nuestra medida del éxito no es la del pensador Henry David Thoreau, “el momento en que el día y la noche son tales que los saludamos con alegría,” sino la velocidad con que ganamos y acumulamos cosas: poder, conocimiento, riqueza, prestigio, títulos, etc.



Esa manera de pensar nos mantiene moviéndonos en línea recta y siguiendo el camino confiable que otros trazaron buscando la perfección.



La creatividad consiste en explorar lo desconocido; en actuar como si fuéramos mineros, cavando profundamente, errando varias veces y descubriendo en el proceso al mundo y a nosotros mismos.



En este momento sí que necesitamos aprender a desarrollar nuestra creatividad, arriesgarnos a cavar hondo una y otra y otra vez, hasta encontrar nuevas posibilidades y soluciones, y convertir nuestra creatividad y nuestra imaginación en la antesala del mundo que viene.



A continuación, cuatro consejos para despertar la creatividad:



1. Relájese: no se concentre en que quiere ser creativo. La creatividad llega en un estado mental pasivo. Por eso deje un momento lo que está realizando y ocúpese en otra cosa: salga a caminar, pinte, cante, etc. Lo sorprenderán los resultados.



2. Cambie de lugar de trabajo: cambiar de ambiente despierta la mente. Hay nuevas cosas para ver, nuevas relaciones y conexiones por hacer.



3. Haga cosas nuevas: no se estanque en viejos hábitos. Busque nuevos estímulos. El movimiento es bueno para el cerebro porque le enseña nuevas conexiones.



4. Mueva las manos: hay una conexión mano-cerebro. Intente escribir o dibujar algo. Este ejercicio lleva al cerebro a un estado mental en el que las ideas empiezan a fluir.



Cristina Esguerra