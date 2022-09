Más allá de la verdad

Para comprender los actuales contextos sociopolíticos de los países es necesario saber que la política está tendiendo a tergiversar la realidad. Ese es el mensaje que quiere transmitir el filósofo norteamericano Lee McIntyre con su libro Post-Truth. En palabras del autor, ello quiere decir que personalidades públicas de países como Estados Unidos, Hungría, Rusia y Turquía, entre otros, han sentido que pueden “doblegar la realidad para adaptarla a sus opiniones y no al contrario.” La propagación de este fenómeno no significa que la humanidad haya llegado a un momento de su historia en el que la verdad haya quedado atrás y su búsqueda sea ahora un sin sentido. No ha habido como tal una campaña global para restarles valor a los hechos, pero sí se ha generalizado la convicción de que es válido construir narrativas que maticen y escojan datos y acontecimientos para favorecer una opinión o una ideología.



(También le puede interesar: D&I: Diversidad e incomodidad)

En 2016, año en el que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y los británicos votaran a favor de dejar la Unión Europea, el Diccionario de Oxford eligió “posverdad” como la palabra del año. La definió como “relativa a circunstancias en las que los hechos influyen menos en la formación de la opinión pública que apelaciones a las emociones o las creencias personales.” En palabras del filósofo norteamericano, “la posverdad es cuando se piensa que la reacción de una multitud realmente cambia las circunstancias de una mentira.”

Aunque el panorama parece desolador, es posible combatir la desinformación y evitar sucumbir ante el cinismo o caer en extremismos. FACEBOOK

TWITTER

McIntyre está convencido de que el fenómeno de la posverdad está directamente relacionado con el negacionismo científico, que en su opinión comenzó en un salón del Hotel Plaza de Nueva York en 1953. Allí se reunieron los presidentes de las grandes tabacaleras para discutir qué hacer frente a los resultados de las investigaciones científicas que demostraban que fumar aumentaba significativamente las probabilidades de padecer cáncer. El célebre relacionista público John Hill lideró la reunión y fue quien les propuso retar a la ciencia financiando “investigaciones” alternas que generaran dudas sobre la veracidad de los resultados anteriormente publicados. Comprando anuncios de página completa en varios periódicos estadounidenses, el entonces recién creado Comité de Investigación de la Industria del Tabaco le transmitió su mensaje a alrededor de 43 millones de personas y cumplió su cometido: hacer creer que no había pruebas suficientes para concluir que fumar daba cáncer.

Esa campaña mediática sirvió de modelo para los demás movimientos de negacionismo científico que le siguieron —el más reciente relacionado con la pandemia y las vacunas contra el covid-19 — y generó el ambiente propicio para que muchos se convencieran de que podían moldear la opinión pública, construyendo narrativas que distorsionaban la realidad. Hoy, casi 70 años después, convivimos con las llamadas fakenews; con cuentas de Twitter falsas que atacan usuarios o publican mentiras; con las dudas que plantean personalidades públicas cuando las encuestas o las estadísticas los desfavorecen, y con discursos políticos que omiten hechos y exaltan emociones para generar divisiones entre compatriotas, o que simplifican tanto la realidad que la desfiguran.

Aunque el panorama parece desolador, es posible combatir la desinformación y evitar sucumbir ante el cinismo o caer en extremismos. La recomendación es desarrollar tres hábitos, que resultan esenciales para navegar cualquier circunstancia: 1) corregir las imprecisiones y mentiras presentando datos que demuestren la verdad; 2) aprender a pensar y a desarrollar pensamiento crítico para saber cómo interpretar las múltiples narrativas sociopolíticas que circulan en redes y en medios de comunicación, y 3) adquirir la costumbre de dialogar —en particular con quienes tienen opiniones distintas — y hacerlo con empatía para compartir opiniones y estar abierto a aprender del otro, de sus razones y motivaciones. Y cuando el piso se perciba demasiado resbaloso, acaso por obra de nuevos discursos, bien vale la pena recordar que hoy ese propósito filosófico de buscar la verdad y comprender la realidad es quizá más importante que nunca.

CRISTINA ESGUERRA

(Lea todas las columnas de Cristina Esguerra en EL TIEMPO, aquí)