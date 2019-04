Ensayo sobre la ceguera

Desde hace semanas, en los periódicos y en los noticieros del país aparecen una y otra vez imágenes de encapuchados peleando contra la Fuerza Pública, bloqueando importantes carreteras, quemando buses, destruyendo las instalaciones de las universidades públicas del país…

Nos estamos limitando a creer que solo con violencia logramos hacer valer nuestros derechos. Esta miopía ignora el fundamento de la teoría del equilibrio del afamado matemático norteamericano John Nash: todos ganamos si cada individuo hace lo que es mejor para sí mismo y para el grupo. Cuando uno de nosotros omite al grupo como variable, aumenta sus posibilidades de perder. La rabia y la antipatía que abundan en nuestro ambiente –y que seguimos empeñados en retroalimentar– nos tienen enceguecidos.

En el siglo V antes de Cristo, el dramaturgo griego Esquilo utilizó poéticas metáforas para prevenir a los atenienses de la particular ceguera que produce la rabia.



En su ‘Euménides’, la diosa Atenea crea un sistema de justicia que reemplaza el ciclo de violencia y venganza que somete al mundo. En la naciente democracia ateniense, las Erinias, diosas de la venganza, ya no tienen poder para elegir arbitrariamente la suerte de hombres y mujeres.



A pesar de haberles arrebatado su privilegiada posición dentro de la ciudad, la diosa les propone seguir formando parte de esta. Dice la pensadora política Martha Nussbaum que esta propuesta suele interpretarse como un reconocimiento del papel que la rabia y la venganza juegan en una comunidad. Pero esta explicación no tiene en cuenta la condición que exige Atenea.



Esquilo describe las Erinias como creaturas negras y asquerosas que existen solo para propagar el mal. De sus ojos escurre un líquido desagradable. No hablan. Emiten temibles rugidos y vomitan sangre después de comerse a sus presas.



Pero, cuando las Erinias aceptan la propuesta de Atenea, su aspecto físico cambia. Solo pueden formar parte de la ciudad si calman su rabia y controlan su insaciable deseo de derramar sangre. Al desarrollar la costumbre de realizar buenas acciones y de simpatizar con sus conciudadanos, se convierten en mujeres y comienzan a hablar.



El propósito de la justicia no es vengar el pasado sino construir un futuro próspero. Las Erinias de Esquilo cambian de aspecto porque la justicia política que mantiene la buena salud de las democracias no es monstruosa ni tampoco vive obsesionada con derramar sangre. Por el contrario, es mesurada, da y escucha razones.



Colombia ha tenido la fortaleza de soportar más de 60 años de guerra, y, sin embargo, a los colombianos les sigue faltando coraje para convertir sus virtudes en hábito.