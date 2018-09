El eco del arte

“Estamos llegando a un punto de quiebre. Sin embargo, seguimos pasando por alto los problemas que nos han conducido hasta aquí. Es casi como si nos estuviéramos suicidando como sociedad”, dice el reconocido artista y activista chino Ai Weiwei.

Ai Weiwei está usando su fama y el arte para confrontar a las personas con la realidad. En su película ‘Human Flow’ (2017), el artista chino —conocido por sus encontronazos con el Gobierno de su país y obras como ‘Dejando caer una vasija de la dinastía Han’ (1995) — muestra la escala de la crisis migratoria: actualmente, más de 65 millones de personas alrededor del mundo han tenido que dejar sus hogares para escapar de la guerra, el hambre o los impactos del cambio climático.



‘Human Flow’ no es un recuento histórico. “Es una historia contada por un artista,” dijo Weiwei en una charla en el Festival Internacional de Literatura de Berlín 2018. Para el chino era importante que su relato hiciera hincapié en dos cosas: 1) la dignidad humana de los refugiados, 2) la migración no es un problema contemporáneo, sino una condición humana.

El arte de Weiwei y nosotros como sociedad parecemos condenados a una maldición similar a la de los mitos clásicos de Eco y Narciso. FACEBOOK

TWITTER

Durante la película, los recuentos de los refugiados y las imágenes de su odisea y de los cambuchos que llaman hogar se entremezclan con fragmentos de poemas y citas de la Biblia y el Corán que unen sus historias a los desafíos que enfrentamos como raza humana.



La crisis de los refugiados pone en evidencia una triste realidad: “Nos hemos vuelto egoístas y de miras estrechas,” dice Weiwei. “Aceptamos a los refugiados como si fuera un acto de caridad, pero esa es una visión errada. Ellos son parte de nosotros, parte de la sociedad, de nuestra lucha”.



‘Human Flow’ es un llamado a actuar. “La gente suele pensar: ‘soy solo un individuo, ¿qué puedo hacer yo?’. Pero considero que una persona correctamente informada puede ser muy poderosa. Puede hacer un juicio acertado, tomar las decisiones políticas correctas y comenzar a cambiar la sociedad. No hay que subestimar a nadie; tampoco a uno mismo”, dice.



En 2017, el artista colocó más de 300 instalaciones que se asemejaban a vallas de seguridad, en calles y parques de Nueva York. La exposición ‘Good fences make good neighbors’ (‘Las buenas cercas hacen buenos vecinos’) ponía el tema de la migración en la puerta de la casa de los norteamericanos. “Pasó como el viento,” dice el chino. “El problema sigue ahí”.



El arte de Weiwei y nosotros como sociedad parecemos condenados a una maldición similar a la de los mitos clásicos de Eco y Narciso. Según cuenta el poeta romano Ovidio, los dioses castigaron a Eco obligándola a repetir eternamente las palabras de su interlocutor en vez de poder expresar las propias. Al vanidoso Narciso le impusieron el trágico destino de enamorarse de su reflejo y perseguir un amor imposible hasta el fin de sus días.



En la interpretación que el pensador francés Jacques Derrida hace del encuentro entre Eco y Narciso, este último llora no porque su amor sea un imposible, sino porque al hacerlo enamorarse de su propio reflejo, los dioses lo condenaron a no poder ver a nadie más, a no poder ver el mundo. Eco, por su parte, llora porque su voz no rompe la maldición de su amado. La de Eco y Narciso es la historia de un desamor.



CRISTINA ESGUERRA MIRANDA