Ciencia y filosofía

¿Necesita la ciencia de la filosofía? En 2016 el célebre físico teórico Carlo Rovelli fue invitado a reflexionar sobre esa pregunta en el Congreso europeo sobre la filosofía de la física. El interrogante surgía, principalmente, porque algunos de sus colegas habían escrito negativamente sobre la filosofía. Stephen Hawking, por ejemplo, la había proclamado muerta en su libro El gran diseño, y el nobel de Física Steven Weinberg había publicado un capítulo titulado ‘Contra la filosofía’ en su libro ‘El sueño de una teoría final’.

Rovelli era de una idea distinta. Para él, no todos los problemas de la física requieren dialogar con la filosofía, pero los científicos –como él– dedicados a averiguar y entender el orden del mundo sí podían beneficiarse de leer e intercambiar ideas con filósofos.

A lo largo de la historia muchos científicos han tenido esa costumbre. “Newton no habría existido sin Descartes; Einstein aprendió directamente de Leibniz, Berkeley y Mach, y de los escritos filosóficos de Poincaré; por no mencionar que leía a Schopenhauer antes de acostarse, y que a los 15 años ya se había terminado las tres ‘Críticas’ de Kant. La influencia de Mach y del positivismo en Werner Heisenberg –quien descubrió la mecánica cuántica– es evidente en sus artículos, y la física norteamericana de la posguerra es inconcebible sin la influencia del pragmatismo”, dice el italiano en su ensayo ¿Necesita la ciencia de la filosofía?

La razón de este provechoso intercambio es sencilla: el estudio de las ciencias no solo implica recolectar datos y escribir ecuaciones que permitan resolver problemas o predecir fenómenos; también hay momentos en los que se requiere ser capaces de pensar y estructurar la realidad de manera distinta, y los filósofos son buenos identificando prejuicios, revelando incongruencias y saltos de lógica, sugiriendo nuevos enfoques metodológicos e imaginando posibilidades distintas.

Aunque pocos lo saben, actualmente la física está atravesando un periodo de cambio radical, en el que se están poniendo en duda creencias fundamentales. “Nos enfrentamos al problema de la gravedad cuántica (que me ocupa), en el que nuestras nociones de espacio y tiempo vuelven a estar en discusión, y el viejo debate sobre el espacio y el tiempo –desde Aristóteles hasta Kant, pasando por David Lewis– ha vuelto a cobrar relevancia”, explica el italiano.

La profunda convicción de que en física no solo se aprende de los experimentos, sino quizá aún más del intercambio de perspectivas, llevó a Rovelli a organizar la iniciativa ‘La estructura de información cuántica del espacio-tiempo’, o QISS, por sus siglas en inglés. En ella participan físicos y filósofos interesados en entender mejor cómo la física moderna altera nuestro entendimiento del espacio y el tiempo. “La naturaleza del tiempo es quizá el misterio más grande que sigue existiendo”, afirma Rovelli en ‘El orden del tiempo’. Uno tras otro, los rasgos característicos de nuestro entendimiento de ese fenómeno han demostrado ser aproximaciones, errores generados por nuestra percepción del mundo, como la antigua idea de que la Tierra era plana o que el Sol rotaba alrededor de nuestro planeta.

Es en los momentos de cambio de paradigma cuando la mirada de la filosofía resulta particularmente beneficiosa. No porque esta última vaya a resolver los problemas de la física, sino porque los filósofos tienen una capacidad de pensamiento crítico profundo y claro. Esto, sumado a su habilidad para desarrollar estructuras conceptuales e imaginar distintas formas de reflexionar sobre la realidad, resulta útil para plantear nuevos sistemas, y, quizá más importante aún, para deshacer nuestros prejuicios sobre el mundo.

“La dificultad del aprendizaje no es aprender algo nuevo, sino desaprender lo que creemos saber. Todos estamos profundamente convencidos de que tenemos razón sobre nuestra forma de ver el mundo, por eso no renunciamos fácilmente a nuestras ideas. Sin embargo, no aprenderemos si no lo hacemos”, dijo Rovelli en una entrevista para el Instituto Perimeter para la Física Teórica en 2022.

Para construir nuevos paradigmas se necesita saber pensar, tener imaginación y nunca dejar de lado la humildad. La humanidad no lo sabe todo, y puede equivocarse. Los misterios que permanecen abiertos son la posibilidad de seguir aprendiendo.

