Colombia insostenible

Pregunté a un señor por queso campesino, del artesanal. El señor me miró de arriba abajo. Luego dijo que no lo conocía, que solo vendía queso campesino en bolsa, con fecha de vencimiento y registro de Invima. Aunque estábamos en una cuadra de queserías, cerca de la plaza de Paloquemao, nadie parecía conocer el queso campesino, el que se hace con procesos artesanales. Cuando estaba dispuesto a comprar el queso campesino con registro de Invima, me abordó un hombre en la calle. Me habló en voz baja y con disimulo.

–¿Busca queso campesino artesanal?



Le dije que sí, con felicidad. El hombre se hizo el tonto, como si no hablara conmigo. Luego se quedó mirando una vitrina y preguntó, dirigiéndose a la vitrina y no a mí.



–Yo se lo puedo conseguir –dijo–. ¿Como cuánto necesita?



Entendí que estábamos haciendo un negocio ilegal. Le dije que necesitaba solo un kilo. Lo hice sin abrir la boca, como si no hablara. Me sentí comprando un kilo de cocaína en la Quinta Avenida de Nueva York. El hombre miró a todos lados, luego simuló amarrarse un zapato y me dijo el precio.



–Déjeme la plata con la señora de los cigarrillos y yo le traigo el queso.

Me dijo que no podía acompañarlo. Le dejé la plata. Me dejó un kilo de queso campesino envuelto en hojas de palma, fresquitas. El mejor.

Un campesino que quiera impulsar una empresa de quesos con la receta del bisabuelo no puede hacerlo, a menos que se meta en el enguande del registro de Invima. FACEBOOK

TWITTER

Así me enteré de que es ilegal vender queso campesino artesanal. Es decir que un campesino que quiera impulsar una empresa de quesos con la receta del bisabuelo no puede hacerlo, a menos que se meta en el enguande del registro de Invima.



Entiendo perfectamente que ese registro protege a los consumidores. Pero ¿será que no hay posibilidad de que alguien venda su quesito artesanal, advirtiendo a los consumidores que es un producto que no está pasteurizado, ni homogeneizado ni estandarizado, y que, por tanto, consumirlo es su completa responsabilidad? En el mundo es polémica la moda de consumir leche cruda, pero es un hecho que muchas personas la prefieren. Y la consumen a sabiendas de que puede contener agentes patógenos, porque la etiqueta lo dice claramente. Lo importante en este caso es especificarle al consumidor qué tipo de alimento está comprando. La inmensa mayoría de los agricultores colombianos no pueden garantizar nada de lo que les exige la ley, y por eso es casi imposible que ellos puedan vender sin intermediarios. En fin, hay una larga tela para cortar cuando hablamos de este asunto.



Mi amigo Pablo encontró en una tienda de Honda, Tolima, panelas envueltas en plástico una por una. Cuando preguntó por qué, le dijeron que era una obligación, porque ya no se pueden tener envueltas en hojas de plátano ni de maíz. Un absurdo más, con el agravante de que por un lado están las campañas ecológicas para exterminar el plástico del planeta; y por otro, la ley obligando a usarlo en la vida cotidiana. Debería existir la posibilidad de venderlas con los empaques tradicionales, siempre y cuando se advierta al consumidor que se trata de un producto con esas condiciones.



Caemos en estas paradojas con facilidad. Nos hablan de una Colombia sostenible, de impuestos a las bolsas plásticas, de privilegiar métodos artesanales. Lo hacen en grande y a lo grande. Conferencias, artículos de periódico, seminarios, programas de televisión. Estamos convencidos de que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido. Pero las leyes que importan, las que hacen el día a día, están llenas de estos sinsabores.



Ojalá los que hacen las leyes al respecto piensen en algo, en una alternativa para estos productos. Mientras tanto, me pondré mi traje de ilegal y seguiré comprando queso y panela artesanal en el mercado negro.



cristianovalencia@gmail.com