¡Qué hombres tan caros!

A las denuncias que ya han hecho organizaciones como No Es Hora de Callar o Feminicidios Colombia sobre la impunidad y el machismo que alimentan la violencia contra las mujeres, y que nos tienen en la escandalosa cifra de 98 mujeres asesinadas en lo que va de 2020, por el hecho de ser mujeres, quiero sumar un aspecto cuya aplicación depende casi exclusivamente de nosotras: recalcular el avalúo de los hombres. Francamente creo que están carísimos. Mirémoslo a la luz de cómo se hace el avalúo de un inmueble, para lo que hay que tener en cuenta el lote, la ubicación, la topografía, el estado de la propiedad y los acabados.

El lote vendría siendo el hombre en sí mismo, su conjunto de cuerpo y mente. Como en un lote cualquiera, hay que ver si para poder darle buen uso hay que pasar la retroexcavadora, emparejar el terreno o reforzarlo para poder construir o sembrar en él. Así las cosas, habría que decir que el hombre promedio colombiano es un lote que requiere poda y abono en grandes cantidades, pues está muy lleno de monte, de maleza, entiéndase por esto prejuicios y valoraciones contraproducentes sobre lo que significa la masculinidad. El lote, entonces, no es tan valioso.



La ubicación sería, claro, Colombia, cosa que no ayuda, pues, aunque este país es tierra fértil para hombres creativos y emprendedores, es al mismo tiempo un perfecto caldo de cultivo para la misoginia y la cosificación de la mujer. Baste hacer un repaso de los chistes, la publicidad y la narrativa novelesca. La ubicación, pues, agrega cero pesitos al avalúo.



La topografía… ¡cómo decir esto sin caer en lo mismo que los hombres hacen con las mujeres!, es decir, valorarnos por nuestros valles y montes. No se trata de bajarles su autoestima porque precisamente uno de los objetivos de quienes promovemos la equidad de género es que el significado de belleza sea más diverso, sin un prototipo para cumplir. Hecha esta salvedad, debo decir que la topografía del hombre tipo colombiano no tiene exuberancias que corten el aliento.



Veamos en un solo punto el estado de la propiedad y los acabados, dejando de lado el odioso aspecto físico. Si se tiene en cuenta que en Colombia se gradúan 11 % más mujeres que hombres de la universidad y que las mujeres son más integrales en sus habilidades, pues son tan aptas para el trabajo fuera de casa como para el de la casa, en el cual muchos hombres se rajan, podríamos decir que el estado y los acabados del hombre promedio colombiano limitan significativamente su desempeño en el mundo de hoy y del futuro, al punto de que muchos rayan en la obsolescencia.



En números redondos, este avalúo arroja que el ‘machitus colombianus’ –si me permiten bautizarlo así– es una especie deficitaria que, desafortunadamente, no está en peligro de extinción.



¿Por qué, entonces, a pesar de las conclusiones de este profundísimo estudio, pagamos tanto por un espécimen? La humillación, el aislamiento, el miedo y el servilismo en el que viven muchas mujeres por tener a un hombre a su lado solo se explican porque nuestra sociedad ha sobrevalorado el aporte de los hombres a la vida de las mujeres, y por eso muchas no han tenido la oportunidad de darse cuenta de que estarían mejor solas.



Seguramente las mujeres asesinadas por “sus” hombres se hubieran podido mantener y proteger solas si no se hubieran juntado con tipos que les cortaron las alas y las llenaron de cargas. Para los demás servicios, como el sexo y la activación de la reproducción, los juguetes sexuales, la inseminación artificial y hasta la adopción son alternativas más costo-eficientes, al menos mientras muta la especie o se multiplican los que no salen caros, que, ¡claro, los hay!, y esos sí que nos enriquecen la vida con su compañía.



Claudia Isabel Palacios Giraldo