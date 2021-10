Josecito, disculpas insuficientes

Recibidas tus disculpas J Balvin, pero quiero decirte por qué no son suficientes y qué me lleva a pensar que no has entendido las razones de quienes hemos criticado tu canción Perra, incluso desde antes de que lanzaras el video.



1. Nos pides disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres, a la comunidad negra y a tu mamá. ¿De verdad crees que el daño es solo contra estos grupos de población? Ponerle el pegajoso ritmo de tu exitosa música a letras que refuerzan el estereotipo de la mujer como servidora de sexo tiene un impacto sobre la psiquis de la sociedad en general. ¿Te has preguntado qué idea de sexualidad les queda a los niños que te admiran y que quieren ser tan populares como tú, cuando oyen tu canción?, ¿podrías responder con total certeza que una canción como la tuya no tiene impacto en las mentes de los 9.900 violadores sexuales que han abusado este año de menores de edad en Colombia? ¡A cuántos ‘Otonieles’ les estarás sirviendo de inspiración y de banda sonora!



2. Publicas tu video de disculpas en la cuenta de Instagram de tu jefe de prensa. Si estás tan apenado, ¿por qué no lo publicas en la tuya, que tiene casi 50 millones de seguidores, en vez de en la de él, que tiene poco más de 89.000? ¿Acaso solo tratas de minimizar el daño que le ha hecho a tu imagen esa canción/video que, como dices tú, no tiene nada que ver con la "tolerancia, amor e integración" que siempre has promulgado?

Esta es una oportunidad para que decidas si quieres que tu permanencia en la cumbre del éxito se siga apoyando sobre tu trabajo serio, o sobre la manipulación de las mentes. FACEBOOK

3. Dices que grabas el video de disculpas porque una semana después de haber bajado el video de Perra de tus redes sociales las críticas continuaron. ¿Acaso qué esperabas? Una reacción sin reflexión y sin apertura al diálogo confirma que lo que te preocupa es tu imagen antes que el efecto de tu música sobre la sociedad. ¿Por qué no responder a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el llamado a hacer un pacto de compromisos para promover los derechos de las mujeres a través de la música? ¿Por qué no darle un uso en favor de los derechos de las mujeres al dinero que ganaste con los 10 millones de reproducciones que tuvo el video? ¿Por qué no eliminar la canción de las plataformas de distribución musical y comprometerse a que no haga parte del repertorio de tus conciertos?



4. Hablas de que te gusta apoyar a nuevos talentos, como lo haces en Perra con Tokischa, de quien dices es una artista que "empodera a las mujeres". Si bien una mujer que tome decisiones sin presiones, influencias indebidas, o por la mera necesidad de suplir necesidades básicas, es una mujer empoderada, no te puedes escudar en ella para pretender que creamos que al meterla en tu canción estás apoyando la igualdad de género. Esto no consiste en que las mujeres hagamos de nosotras mismas objetos sexuales, como lo han hecho históricamente los hombres. Consiste, entre muchas otras cosas, en entender el impacto que tiene la hipersexualización de las mujeres en las demás inequidades transversales que estas viven.



Entonces, querido Josecito –como te llamó tu mamá–, te invito a que dimensiones el poder que tienes y a que entiendas la relación de causalidad entre lo que escribes y lo que la sociedad hace y piensa. Si bien dirás que te ha caído toda el agua sucia de esta nueva discusión sobre la representación de la mujer en la música urbana, a pesar de que son muchos los colegas tuyos que también deberían estar dando la cara, esta es una oportunidad para que decidas si quieres que tu permanencia en la cumbre del éxito se siga apoyando sobre tu trabajo serio, o sobre la manipulación de las mentes que aún están jóvenes o muy ocupadas para cuestionar y decidir a conciencia sobre lo que consumen.



Por cierto, ¿qué habrá que explicarles a los/as colegas para que dejen de usar el video de Perra cada vez que reportan sobre esta polémica?

CLAUDIA ISABEL PALACIOS GIRALDO

