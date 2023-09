¿Dónde jugarán los…?

Por fin tenemos una pista concreta para entender por qué las cifras de natalidad en Colombia van en descenso. La encuestadora Invamer, por solicitud del programa radial Mañanas Blu 10:30 a. m., hizo preguntas cuyas respuestas más llamativas comparto a continuación: Si bien el 57,8 % de las personas encuestadas dijeron que tienen hijos y que si pudieran devolver el tiempo los volverían a tener y el 20,6 % señalaron que no han tenido hijos pero que sí quieren tenerlos; 16,9 % dijeron que no tienen hijos y no quieren tenerlos, y 4,7 % que ya tienen hijos y que de tener oportunidad de echar el tiempo atrás no los tendrían. Este último dato es mucho más alto en Bogotá (8,3 %) y en la zona cafetera (8,5 %). Ahora bien, la región Caribe marca un contraste con los promedios de la encuesta, pues supera en más de 10 puntos a todas las otras regiones en la respuesta “no tengo hijos, pero sí quiero tenerlos”, y en esa zona solo el 0,2 % dice que no volvería a tener hijos si pudiera echar el tiempo atrás. Eso sí, resulta curioso que entre el pequeño grupo de quienes dieron esa respuesta, poco más del 7 % sean mujeres y solo un 2 % hombres. ¿Será por la sobrecarga de responsabilidad para las mujeres en la crianza de los hijos? El otro contraste grande está por generaciones: mientras que más del 82 % de los/as mayores de 55 años dicen que tienen hijos y no se arrepienten de haberlos traído al mundo; con ellas solo coincide el 42,1 % de quienes tienen entre 25 y 34 años y ya tienen hijos. Es decir, o las personas más jóvenes se han dado cuenta rápidamente de que la maternidad/paternidad no es lo que las hace felices o quizá tienen mayores dificultades para criar a sus hijos, que las que enfrentaron sus padres/madres y abuelos/as. Paradójicamente, al hacer la clasificación por estrato socioeconómico, Invamer encontró que 21,9 % de las personas en estratos 1 y 2 que no han tenido hijos quieren tenerlos, 7 puntos más que en los estratos 4, 5 y 6 en la misma condición; pero son los estratos más bajos los que tienen la mayor cifra de arrepentidos de tener hijos: 5 % (incluido el estrato 3) frente a 1,4 % de los 4, 5 y 6. Esto podría ser muestra de que tener hijos es el proyecto de vida más alcanzable para una porción de la población que por falta de recursos no puede vislumbrar otro proyecto, y también de lo que les pesa a las personas de esos hogares tener hijos que no pueden mantener. Justamente la “falta de dinero para criarlos como quisiera” y “es una responsabilidad muy grande” son las dos principales razones por las que la gente no quiere tener hijos, lo cual muestra que una política para poner freno a la tendencia de Colombia a envejecer más rápido que sus pares del continente, debe pasar por crecer la economía y dar más herramientas a las familias para que se puedan comprometer con formar ciudadanos. En cuanto a las demás razones, cada una da para extensos análisis, pero me detengo en quienes afirman “no tengo vocación para ser papá/mamá”. Esa es la tercera razón más poderosa para no multiplicarse en el caso de los hombres, y es la séptima entre las mujeres. Me pregunto entonces si es tan cierto aquello de que las mujeres entre más estudien y trabajen menos hijos quieren tener o si tal vez no hay suficientes hombres disponibles para asumir esa responsabilidad en pareja.



Dejaré los datos completos de la encuesta en mis redes sociales para que me acompañen con el análisis. Les insto a que lo hagan porque la natalidad de Colombia se parece más a la de países del Viejo Continente o asiáticos, lo cual puede volverse un gran problema en el mediano plazo, por falta de jóvenes que innoven y se enfrenten a los futuros desafíos. La más reciente cifra del Dane sobre natalidad trae a mi memoria la canción de Maná ¿Dónde jugarán los niños?: en el primer trimestre de este año nacieron 10 % menos niños/as que en el mismo periodo del año pasado. Por eso pienso que pronto habrá que cantar no solo dónde, sino ¿quiénes jugarán?

CLAUDIA ISABEL PALACIOS GIRALDO

