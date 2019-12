De Juanpis, concierto y reinas

Concierto

​

Muy importante el concierto del domingo, pero seguimos en las mismas: frustración evidente, motivos variopintos, posturas cerradas, cero avance. ¿Están dispuestos a que se desvanezca la protesta social por desgaste? ¡Entren a la conversación nacional que propone el Presidente, no ignoren a los que también están inconformes pero plantean soluciones alternativas!

Además, les recomiendo a quienes marchan, a menos que solo quieran seguir haciendo catarsis, cerciorarse de que alguien represente prioritariamente sus intereses en el comité de paro, porque los veo marchar por el medio ambiente o por los derechos de las mujeres, pero no veo quién del comité se da la pela por esas causas.



Ahora bien, es cierto que el Presidente tiene mucho que contar de las cosas buenas que ha hecho su gobierno, pero la situación del país no está para monólogos. En una entrevista que le hice hace unos días, que terminó siendo un ejercicio pedagógico porque él consideró que interpelarlo era someterlo a un “interrogatorio” –y el público presente respaldó con un nutrido aplauso su reticencia a ser cuestionado–, fue evidente que él quiere ser escuchado más que escuchar. Y, aunque pueda terminar teniendo la razón, lo pertinente ahora, Presidente, es escuchar... Sí, más. Dejo constancia de que yo no tengo intereses electoreros, ni anticipados ni futuros... por si acaso.



Volviendo al concierto, qué bueno que sean tantos los que no se conforman con ejercer la ciudadanía votando; me han hecho pensar en qué significa ser ciudadano/a, además de votar, exigir y reclamar. Es que tengo la percepción de que se ha devaluado el significado de la palabra ‘esfuerzo’, ese que cada individuo se debe como persona y como miembro de la ciudadanía. Es decir, veo mucha gente con ganas de vivir bueno sin trabajar adecuadamente para procurarse ese bienestar. Tengo claro que no son todos, muchos colombianos trabajan más de la cuenta y no logran llegar a fin de mes, pero me preocupa que estemos en una era en la que muchos creen que merecen por el solo hecho de existir. La relación Estado-ciudadanía debe ser bidireccional en derechos y deberes; si no, ¿quién va a generar la riqueza que se requiere para satisfacer a tantos espíritus rebeldes y libres?



Reinas

​

Excelente la respuesta de la señorita Colombia en Miss Universo, pero ¿será que para defender el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo hay que ser parte de ese show que instrumentaliza el cuerpo de la mujer y se arroga el derecho de definir los parámetros de belleza? Me parece un contrasentido. Además, hace rato que se agotó el debate sobre si la belleza riñe con la inteligencia, así que ni porque las concursantes respondan como sabias las preguntas que les hacen se justifica que sigan existiendo esos certámenes hechos a la medida de los viejos verdes.



A propósito de reinas, muy bien lo hace Valerie Domínguez en Yo me Llamo, es divertida, espontánea, carismática... entonces, ¿hace falta que todos los días salga con vestidos que nos gritan: ‘No cambies de canal para que veas lo desnuda que estoy’? Me parece un insulto a su propio talento.



Juanpis

​

Dice Alejandro Riaño, el mismo y muy popular Juanpis González, que salió al concierto-protesta del domingo porque “en este país no hay garantías de nada”. ¿De verdad cree que si en este país no hubiera garantías de nada, él podría ponerse de ruana a todo el mundo con las entrevistas que hace y lucrarse de eso? ¿Te volviste populista, weon?