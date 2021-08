Antes de la eutanasia

Sin desmedro del derecho, ya alcanzado, a optar por la eutanasia, creo importante responder esta pregunta: ¿qué porcentaje de todas las personas que quisieran la eutanasia la desean porque de verdad quieren dejar de vivir? La respuesta quizá la sepamos cuando el Minsalud empiece a ejecutar su propia resolución, en la que cumple con la orden de la Corte de llevar un registro de las solicitudes de eutanasia, en vez de solo de las eutanasias practicadas.

Sería muy importante que dicho registro fuera tan meticuloso que nos permitiera saber datos como: cuánto tiempo después de empezar a sufrir una enfermedad incurable o terminal una persona pide la eutanasia, qué tan idónea y apegada a la ley ha sido la atención que esa persona ha recibido para mantener su calidad de vida y contrarrestar los efectos y síntomas de la enfermedad que padece. Estos datos, entre otras cosas, nos podrían permitir saber a cabalidad en qué medida se está cumpliendo la ley de cuidados paliativos, promulgada en 2010 para pacientes con cáncer y extendida en 2014 a personas con enfermedades crónicas, degenerativas o irreversibles.



Respecto a lo anterior, acaba de ser publicado por el Journal of Pain and Symptom Management el informe ‘How Universal is Palliative Care in Colombia?’, que destaca que es el primer análisis en profundidad sobre cuidados paliativos que se haya hecho para cualquier país.



El informe, si bien dice que Colombia fue la primera nación de América Latina en tener un servicio de cuidados paliativos y en acreditar como una especialidad el estudio para este tipo de cuidados, así como el segundo en crear una asociación en esta materia y uno de los pocos en tener una ley al respecto, advierte que son escasos los servicios que brinda Colombia para atender las necesidades de las 250.000 personas que se calcula que cada año requieren cuidados paliativos en este país, y que suman alrededor de 33 millones de días de sufrimiento, según la metodología de cálculo de la Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief.

Preguntarle a una mamá si quiere que conecte a su hijo de 5 años, que acaba de ser atropellado, es como si un piloto les preguntara a sus pasajeros cómo maniobrar el avión en plena turbulencia FACEBOOK

TWITTER

Llama entonces la atención de la academia y de las organizaciones de cuidados paliativos (en Colombia hay al menos 5) para que presionen que se incluya la formación en esta disciplina desde el pregrado en carreras de salud. Y es que, agrega el informe, menos de una de cada 10 facultades de medicina en Colombia ofrece la formación en cuidados paliativos como una materia independiente, y solo hay 1,6 servicios de este tipo por cada millón de habitantes.



En este sentido, el Mineducación debe atender los requerimientos de la Red Colombiana de Educación en Cuidados Paliativos, para que se hagan las reformas necesarias de los currículos de formación de estudiantes de carreras de la salud. Tanto debe saber un/a médico/a general de atender un parto como de acompañar a morir; por eso, en vez de trasladarle a la familia la responsabilidad de brindar o no un tratamiento que prolongue la vida de un ser querido, debe basarse en su conocimiento científico para proceder.



Como bien me dice el doctor Juan Guillermo Santacruz, director del Programa de Cuidados Paliativos de la Fundación Santa Fe: “Preguntarle a una mamá si quiere que conecte a su hijo de 5 años, que acaba de ser atropellado, es como si un piloto les preguntara a sus pasajeros cómo maniobrar el avión en plena turbulencia”. Desde luego, los hallazgos del citado informe no deben ser una piedra en el zapato para seguir en la senda de garantizar el derecho a la eutanasia. Las falencias del sistema de salud no son argumento válido para vulnerar las decisiones autónomas de los y las ciudadanas sobre algo que solo le compete a cada individuo: su propia vida.

CLAUDIA PALACIOS

(Lea todas las columnas de Claudia Palacios en EL TIEMPO, aquí)