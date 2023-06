Una mano para los gestores de cultura

El cambio es lo único constante, y el país lo está viviendo. Con las reformas presentadas por el Ejecutivo al Congreso, pasarán cosas y no sabemos en qué va a terminar todo.



El sector de museos está alerta, esperando las nuevas reglas del juego, en sectores claves como la salud, las pensiones y el laboral.

Por ello crecen las preocupaciones en un sector, reitero, tan importante como es el de la cultura; y en él incluyo los museos, que se ven amenazados por medidas que se están discutiendo en el Legislativo.

Una de tantas se refiere a lo planteado en la reforma laboral, donde se busca poner límites a los contratos de prestación de servicios. El principio es loable, pues, según ha dicho el gobierno, la meta es impedir que se utilice este mecanismo de contratación, y no mostrar relaciones laborales permanentes. Sin embargo, imponer límites a esta figura, sin ninguna otra consideración, va a significar un golpe imposible de superar, para las entidades que ofrecemos servicios de acceso a la cultura.

Con este nuevo posible escenario, se vuelve imposible cumplir con nuestra función. Sería, sin duda, un golpe devastador para los museos privados.

¿A qué me refiero con esto en particular? A lo que ocurre con los museos privados, entidades como la nuestra, que no pueden utilizar los limitados recursos que nos otorgan, tanto las ciudades como la nación, para pagar gastos de funcionamiento o de personal, por tratarse de dineros públicos. En otras palabras, no podemos pagar nómina con esa plata.

Eso nos lleva a que tengamos que buscar otras formas para pagar los servicios que nos prestan profesionales maravillosos, dedicados a la cultura y al arte, mediante trabajos temporales, sin poder contratarlos de manera indefinida.

A los museos públicos no les pasa esto, pues tienen asignaciones presupuestales, provenientes de las arcas de la Nación, año tras año.

Los museos privados también hacen proyectos y montajes expositivos, que exigen contratar personal temporal para el montaje y otros menesteres, y debemos recurrir a otras acciones y actividades para poder acceder a recursos.

Así las cosas, contratar a los profesionales que nos ayudan exige acoger la figura de contratos de prestación de servicios, ya que cada proyecto tiene una duración y una necesidad específica y limitada en el tiempo. Es totalmente imposible aumentar la nómina de un museo de manera indefinida. De hecho, hoy, en los museos privados son pocas las personas que están contratadas de manera directa.

Al limitarse o prohibirse esta forma de contratación, se nos obliga a mayores erogaciones, llevándonos al extremo de no llegar a retribuir por los servicios a aquellas personas que conforman el equipo. Con este nuevo posible escenario, se vuelve imposible cumplir con nuestra función. Sería, sin duda, un golpe devastador para los museos privados.

¿Hay soluciones? Sí. La primera es que vean las necesidades particulares de estas instituciones y nos tengan dentro de un estado de excepción y podamos mantener las actuales normas de contratación por prestación de servicios.

Con respeto, habría otra solución más permanente: que se piense en una figura jurídica para que los gestores de cultura privados puedan participar y acceder al Presupuesto General de la Nación y así poder cubrir los gastos de funcionamiento y de nómina. Proponemos que esta posibilidad sea incluida en la Ley de Museos que tan diligentemente está impulsando el director del Museo Nacional, William Alfonso López. El proyecto debería poder iniciar su discusión en el segundo semestre de este año.

Por ahora sería muy positivo que en la discusión de la reforma laboral los congresistas tomasen nota de esta problemática y nos ayuden con una solución, porque si la norma es aprobada como la propone el Gobierno, vamos a dejar de cumplir con nuestra valiosísima función social y cultural. Padres de la patria, denle una mano a la cultura que tanto necesita nuestra Colombia.

P. D. Seguimos esperando a que el Ejecutivo no olvide el sector y pronto haga el nombramiento del ministro de nuestra cartera.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

