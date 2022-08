Un obstáculo para la cultura

Son muchas las ciudades en el mundo que se destacan por su prolífica actividad cultural. Eso significa que durante toda la semana –día y noche– hay algo para hacer y enriquecer la perspectiva. Así es en las grandes capitales, donde hay oferta cultural en todo momento: exposiciones, espectáculos, obras de teatro, conciertos y un portafolio inacabable de posibilidades. Es así como se vuelven verdaderos ejemplos de la cultura mundial.



Eso contrasta con lo que pasa en Colombia, en donde para organizar un evento es necesario tener en cuenta los límites de horario y espacio impuestos por razones sociales e históricas. Es a esto a lo que me quiero referir, pues creo que se trata de un tema sensible para que cualquier política de fomento de la cultura prospere.



El éxito en la convocatoria a eventos tiene que ver también con la sensación y garantía de seguridad para la ciudadanía: la idea de que es posible ir a un evento sin correr riesgos es fundamental para el éxito de conciertos, presentaciones o exposiciones.

Los colombianos debemos empezar a reconocer un rasgo psicológico complejo que tenemos en razón a la historia de violencia que hemos vivido: nos sentimos inseguros de manera permanente y con el miedo a ser agredidos.



El diagnóstico es claro y hay cifras para confirmarlo. Por ejemplo, la encuesta Pulso Social, que el Dane reveló hace un par de semanas, muestra que en las 23 principales ciudades del país, 56 % de los encuestados se sienten inseguros o muy inseguros al caminar por la noche en su barrio.

El panorama es variopinto según las ciudades. En Bogotá, 64,9 % de la ciudadanía se siente insegura o muy insegura al caminar en la noche por su barrio. En Medellín, los que respondieron en el mismo sentido ascendieron a 40,7 %. Las cifras siguen siendo muy altas: que casi la mitad de la población de una ciudad se sienta amenazada es una situación muy preocupante, primero desde el punto de vista de salud mental y, segundo, desde una perspectiva de desarrollo completo de las personas. La sensación de inseguridad nos lleva a restringir nuestro derecho de movilizarnos libremente. ¡Sin pensarlo mucho, hemos acotado nuestra geografía!



La situación es muy parecida en otras grandes ciudades como Barranquilla, Cali o algunas del Eje Cafetero. Esto debe ser abordado, pues muestra un estado mental y espiritual de los ciudadanos que podría explicar, por ejemplo, las dificultades para que la mayor parte de las propuestas culturales sean exitosas en consolidar una audiencia. Miren esta cifra: 70 % de los encuestados por el Dane no confían nada en los desconocidos.



La sensación de inseguridad es una barrera prácticamente infranqueable, porque nos cierra a cualquier propuesta comunicativa o creativa. Se podría decir que muy pocas personas, en razón a su percepción de inseguridad, están dispuestas y con mente abierta para ofertas culturales.



Impulsar la seguridad tiene un doble efecto para la actividad cultural: además de que abre las puertas a una mayor capacidad de convocatoria, tendría el impacto de que los colombianos empezarían a apropiarse de espacios como parques, plazas, museos y teatros y eso fortalecería los lazos; tal vez así dejaríamos de desconfiar de todo el mundo. Los espacios culturales amplían nuestra geografía y nuestra humanidad. Una estrategia en este sentido sería un círculo virtuoso.



Yo no soy experta en temas de seguridad, pero sí me queda claro que es necesario trabajar arduamente para que logremos que las personas acudan tranquilamente a tanta actividad que estamos desarrollando. La política de seguridad es fundamental para que siga prosperando el país...

Me llega una magnífica noticia, que debo compartir: la escultura del artista venezolano Alejandro Otero, donada a Bogotá en 1976, que fue desmantelada por la barbarie de unos y llevaba años abandonada y nosotros viendo su esqueleto, va a ser restaurada en los primeros 100 días del nuevo gobierno, según está programado en la agenda.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

(Lea todas las columnas de Claudia Hakim en EL TIEMPO, aquí)