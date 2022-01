Sin arte no hay normalidad

Ya entramos en 2022 y son muchas las expectativas. Debo empezar deseándoles a los lectores lo mejor para este año calendario: todo indica que, por lo menos desde el punto de vista del arte, vendrán muchas cosas positivas; este va a ser, tengo fe en ello, el año en que se recuperarán definitivamente el circuito artístico nacional y el internacional.



2020 y 2021 fueron duros, y la imposibilidad de las aglomeraciones impidió el desarrollo normal de las más importantes ferias de exposición del mundo.

Cabe esperar que en el 2022 volvamos a una mayor normalidad, respetando todos los protocolos, para que quienes estamos detrás de estos grandes eventos volvamos a llevar más personas a las salas, las galerías y los museos, logrando el impacto positivo que siempre buscamos. Ese sería el mayor logro para este año.



El primer test sobre cómo va a estar la movida es con la Feria de Arte de Londres, que se realizará en la tercera semana de enero. La novedad es que luego de la pandemia y de haberse vuelto digital para la edición de 2021, este evento retorna a la presencialidad total en 2022, en su escenario habitual: el Business Design Center. Será un termómetro clave para los demás eventos del año, pensando que aún está vigente la amenaza de ese bicho en todo el mundo.



Un mes después tendrá lugar otro encuentro muy importante para Colombia en particular. Se trata de Arco Madrid, la feria internacional de arte contemporáneo de España, que luego de la pandemia retoma su fecha habitual entre el 23 y el 27 de febrero, con una apuesta importante por la presencialidad.

La gran noticia en este evento es que el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) estará allí con la presentación del libro I Wanna Be With You (Quiero estar contigo), una publicación con las obras de coleccionistas bogotanos. Igualmente estará presente la exposición con los grabados populares de Álvaro Barrios, uno de los genios del pop art nacional. Esta tendrá lugar en el Centro Cultural García Márquez, en la Embajada de Colombia en Madrid. Será una oportunidad para mostrar el talento de este colombiano contemporáneo y las obras que hacen parte de la colección del Mambo.



Las grandes novedades siguen en abril. Resulta que el 20 de ese mes empezará la Bienal de Venecia, que había sido aplazada por causa del virus. Este año, por primera vez en la historia del evento que completa 59 ediciones, la curaduría estará a cargo de una mujer: Cecilia Alemani. Y Colombia también es noticia allí, porque Eugenio Viola, curador en jefe del Mambo, fue seleccionado para ser el curador del pabellón de Italia. Se trata de un honor y un gran compromiso que sin lugar a dudas resultarán muy productivos para todos, porque esa experiencia enriquecerá también la curaduría de nuestras exposiciones locales.



Las ferias continuarán a lo largo del año y es muy probable que haya grandes noticias para la Frieze, en Londres, y la Art Basel, en Basilea, del 16 al 19 de junio: esta última es la feria de arte moderno y contemporáneo con mayor prestigio e influencia en el mercado del arte. Este evento coincide en alguno de sus días con la 15.ª Documenta de Kassel (Alemania), que se celebra cada cinco años durante 100 días y transforma la ciudad en un museo. Hay que tener en la agenda la Bienal Internacional de Arte en Estambul (Turquía), en septiembre, y la Fiac (París), en octubre. También cabe esperar novedades positivas para Artbo y toda la programación nacional.



Completamos dos años de esta lucha contra el virus. La apuesta por una mayor presencialidad en los eventos significa un paso adelante en la meta de retomar la nueva normalidad y lograr que nuestros eventos sean claves en el desarrollo de nuestras sociedades. Sin exposiciones presenciales y abiertas a todo público no será posible hablar de normalidad. ¡Que 2022 traiga mucho arte y la mejor energía para todos ustedes!

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

