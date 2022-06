¿Renace la Atenas suramericana?

Bogotá gozó durante mucho tiempo de una gran fama como centro cultural, artístico y científico. Por eso se habló de la Atenas suramericana, un sobrenombre que siempre causó debate durante finales del siglo XIX y casi todo el XX.



Pero el asunto ha pasado al olvido, por distintas razones. Lo que hay de fondo es un asunto de identidad: ¿realmente Bogotá es un centro cultura de nivel mundial?



La reciente apertura del gran Centro Nacional de las Artes Teatro Colón es un buen motivo para retomar el debate.



Sin lugar a dudas, esta infraestructura es de calidad internacional. Tiene casi 17.000 metros cuadrados disponibles para todas las actividades culturales. Y, según el propio Ministerio de Cultura, no tiene nada que envidiarles a otras infraestructuras de la región como la Ciudad de las Artes de Río de Janeiro, el Complejo Teatral de Buenos Aires o el Centro Cultural Gabriela Mistral de Chile. Realmente estamos ante un megaproyecto al que se le destinaron $ 130.000 millones en inversión. Felicitaciones al Gobierno por esta construcción y a la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, porque sin su gestión no habría sido posible finalizarlo.



No nos debe quedar duda de que con este nuevo edificio, Bogotá queda en un gran nivel para recibir espectáculos con estándares internacionales.



Y aquí llegamos al punto: la actividad cultural en la capital es muy representativa. Según las cifras del Dane, entidad que desarrolló unas estadísticas especiales sobre industrias creativas en Bogotá, este sector llegó a representar $ 12 billones en valor agregado, antes de la pandemia. Esto significa que competía de tú a tú con sectores importantes de la economía de la capital.

No hace falta mucha agudeza para entender que el cine, el teatro, las artes plásticas, la literatura, la música y la danza vienen mostrando un crecimiento importante. Esto habla muy bien de la ciudad y de su talento creativo; cabe resaltar que Bogotá ofrece espacio para todos y que cuando hablamos de su liderazgo en la producción creativa del país es bajo el entendido de que aquí caben todos y que ese prisma incluye a los creadores que son de otras partes del país e, inclusive, de otros países. Bogotá es una ciudad universal en materia de expresión artística.



En 2022, cuando estamos tratando de dejar atrás la pandemia y los encierros, la realización de actividades culturales ha tenido una explosión. Conciertos con artistas de primera línea, exposiciones con creadores magníficos de todas partes del mundo, festivales, encuentros y un enorme etcétera que muestra que hemos avanzado.



Obviamente, esto no nos da para cantar victoria. Hay que trabajar para hacer sostenible esta tendencia. Hemos dicho en esta columna que para ello resulta necesario aumentar el bajo presupuesto para la cultura y flexibilizar los incentivos y mecanismos de promoción que a menudo son engorrosos.



Yo me imagino lo que lograríamos si el sector tuviera un mejor presupuesto y estuviera realmente en las prioridades de la política: el crecimiento de todas estas actividades sería realmente exponencial y potenciaría a muchas otras actividades.



Muy bien por la nueva infraestructura de nuestro gran Centro Nacional de Artes Teatro Colón, que vuelve a poner a Bogotá en la órbita de las grandes ciudades culturales del mundo. Trabajemos para que más a menudo se den esta clase de novedades no solo en la capital, sino en todas partes del país. Solo así Colombia y su capital pueden aspirar a seguir en el circuito internacional de la cultura y el arte.



Más allá de si está renaciendo la Atenas suramericana, lo que hay que decir es que resulta necesario convencernos de que solo a través del impulso de la creatividad de nuestros ciudadanos seremos una mejor sociedad. Hay que pensar con ambición: queremos ser la capital mundial del arte y la cultura.



Ojalá el nuevo gobierno ponga esto entre sus prioridades. Ese sería un acierto.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

