Reciba un saludo, ministra

Me he sentido emocionada y llena de esperanza en estos días. No recuerdo haber visto en el pasado que le hayan dado tanta publicidad a una nueva ministra de Cultura como lo han hecho esta vez la prensa escrita, hablada y televisada con usted. Esa bienvenida ha sido así para la actriz y luchadora en las artes escénicas, la señora Patricia Ariza.



Mujer de cualidades, quien en su vida profesional les ha entregado su energía y persistencia al arte y a la gestión cultural. Fundadora del Teatro La Candelaria, proyecto que sigue vigente luego de más de 55 años de trabajo. De igual manera, fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro, y ha estado detrás de un sinnúmero de eventos como los festivales de teatro alternativo y muchos otros programas que le han significado trabajar hombro a hombro con comunidades diversas. Además, ha sido creadora incansable, logrando que sus obras sean parte de la historia del teatro colombiano.



Es así como hoy tenemos tanta expectativa, y qué bueno es oír lo que ha dicho ella sobre el futuro del sector: “Es una deuda que se tiene con la cultura”.



En esta columna lo hemos reiterado: si queremos un cambio para crear una sociedad más igualitaria, debemos empezar por la cultura, como pilar y cimiento indiscutible de construcción social. De esta manera se consigue que la sociedad comience a pensar diferente, con análisis y profundidad, con sensibilidad social, con conciencia de prójimo y de ciudad, promoviendo la felicidad que tanto se ha nombrado en este nuevo gobierno, creando buenos hábitos que aportarían a la salud mental y espiritual de manera positiva.

La ministra Ariza ha planteado cambios y propuestas para hacerle llegar a la cultura un presupuesto más acorde con las necesidades. Como luchadora, gestora cultural y conocedora por tantos años del sector, le corresponde lograr que la cultura tome un nuevo rumbo. Ella lo ha dicho con claridad y resulta muy esperanzador que haya hablado de traer más recursos para el sector, ampliando la base de aquel impuesto del 4 por ciento que se creó para beneficio del deporte y la cultura.



El solo hecho de haber puesto el tema sobre la mesa muestra, a todas luces, que tiene claras las prioridades.



Con un mejor presupuesto, lograríamos que la cultura tuviera las herramientas que merece. El Gobierno y el Congreso tienen que ver las artes plásticas, los museos, las instituciones afines y todo lo que hacemos en este campo como lo que es; debe ayudar a diversificar los estímulos y los apoyos, entender y reconocer las trayectorias conseguidas y ampliar los contenidos de estas, factor fundamental para que nuestra sociedad viva y conviva de manera armónica, dándoles a la juventud y a los artistas la posibilidad de expresar, de enseñar y de crear nuevas formas de hacer.



Sin embargo, hay que ser claros, se trata de una tarea titánica. El Congreso ya ha demostrado que la cultura no es su prioridad. Así que la discusión en el Legislativo va a ser dura: cuente con nosotros para apoyarla en ese cambio que propone.



El alcanzar la meta que ha planteado el nuevo gobierno, de asignar a la cultura el 2 por ciento del Presupuesto General de la Nación, en comparación con el 0,17 por ciento de hoy (Unesco), sería un paso, por decir lo menos, exótico, pues la cultura recibiría la mayor cantidad de recursos hasta el momento percibidos, y con ellos lograríamos la más grande transformación que el sector haya tenido en toda la historia de Colombia.



Bienvenida, ministra: que los sueños y los buenos deseos planteados en sus expresiones se cumplan.

