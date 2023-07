La presencialidad, efecto a favor

Hace tres años, de manera sorpresiva y agresiva el mundo conoció de un virus que en pocos meses comenzó a dejar ciudades vacías, hospitales infestados de enfermos, camiones recogiendo fallecidos en bolsas plásticas que terminaban en fosas comunes para darles sepultura en masa. La enfermedad no detenía su avance y no había otra manera de enfrentarla.



La pandemia apaleó y encerró a casi todas las ciudades del mundo desde los primeros meses de 2020. La humanidad reaccionó de manera rápida y eficiente sacando al mercado los antídotos que lograron detener el avance inexorable de la muerte. Sin embargo, mientras aparecía el esperado remedio muchos países, entre ellos el nuestro, exigieron drásticos confinamientos. Las familias todas estuvimos en casa muchos meses, sin siquiera poder salir a caminar por el vecindario.

Esta manera de vivir creó una rutina muy diferente a la tradicional. Nacieron bebés que estuvieron en casa sin otro contacto que el de sus padres; el día transcurría sentados en frente del computador o usando el teléfono o el iPad para ver cosas, para comunicarse o para tener reuniones con otros y así evitar que el tedio nos invadiera.

Muchos matrimonios encontraron su mejor y su peor camino para convivir. La violencia en las familias se acrecentó, los adolescentes y niños aprendieron a estar más solos y dejaron de tener contacto con los otros, como se hace habitualmente en un colegio.

Se tomaban clases por computador. Muchos dejaron de vestir a la usanza, pues no había necesidad de encontrarse con sus semejantes; en fin, todos recordamos esos días eternos y silenciosos que en algunos casos se animaban con una música que ponían en balcones o cuartos con ventanas abiertas para dar algo de alegría a las tardes tristes y tenebrosas. A la par, familiares y amigos permanecían solos en los hospitales, mientras que los demás guardábamos la esperanza de que se recuperaran.

Recuerdo una llamada de un querido médico que nos dijo: “De esta pandemia saldremos, lo que va a ser difícil recuperar es la parte mental y psicológica”. Si bien es cierto que solo fueron algunos meses los de verdadero aislamiento, no lo es menos que ese tiempo dejó una huella indeleble en muchas personas: se han incrementado los suicidios, y condiciones como depresión y ansiedad son hoy más comunes. Además, muchos sentimos inseguridad o simplemente experimentamos la soledad.

Hay fenómenos que se mantienen y que considero son derivaciones de la pandemia. Por ejemplo, la deserción de las universidades es creciente y alarmante. Las instituciones deben trabajar de manera cercana y decidida con los estudiantes que día a día muestran más problemas psicológicos y comportamientos que no conocíamos, a veces inexplicables. Muchas empresas, instituciones, centros educativos mantienen el sistema de reuniones, trabajo y clases de manera virtual. Explican que así se facilita la comunicación, se reduce la necesidad de movilidad y se generan más eficiencia y productividad.

Yo sigo viendo en ello una tendencia problemática. Volver norma la falta de contacto personal y las reuniones virtuales nos traerá una manera de actuar que no va de acuerdo con la razón humana. Vamos a estar cada vez más solos y apartados, sin compartir ni departir con otros. Una conversación cara a cara ayuda no solo a intercambiar opiniones, sino a evidenciar el lenguaje corporal y otras características que son parte de vivir, crecer y madurar.

Es imperativo volver a la cultura de la presencialidad; hay que ponerla de moda nuevamente, porque es el mejor recurso para el aprendizaje, para el conocimiento integral, para la formación y, en general, para la convivencia, porque nos enseña a actuar respetuosamente con nuestros semejantes.

Si bien hemos salido de la pandemia viral, debemos trabajar para salir de la pandemia de aislamiento que heredamos y que nos genera muchos problemas mentales y psíquicos.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

