La memoria no se acaba ni se destruye

Han sido tres años complejos, raros y duros para el patrimonio de Colombia. Los vándalos la emprendieron contra buena parte de los monumentos que son la historia de nuestra patria. En este frente hemos retrocedido y es necesario que desde las instituciones públicas, encargadas de tan importante tema, se establezca una estrategia y así recuperar y conservar cada una de las obras, los edificios y lugares que recuerdan nuestro pasado. El inventario de desmanes es amplio y la actitud de indiferencia frente al patrimonio ha sido una constante en las últimas décadas.



(También le puede interesar: Un obstáculo para la cultura)

Parece como si la sociedad colombiana no estuviera interesada en defender lo que nos pertenece –nuestra propia memoria–, con el argumento de que debemos revisar y hasta cambiar la historia del país. La violencia y el desgreño contra las esculturas, los parques y los monumentos son realmente inaceptables. Si a eso se le suma nuestra negligencia de que como ciudadanos permitimos el deterioro y la desaparición de estas obras, el resultado será catastrófico.



Esta dejadez tiene un costo enorme: significa ir aniquilando paulatinamente nuestra propia cultura.



Quiero celebrar el anuncio del nuevo Gobierno Nacional, con el que se compromete a arreglar la escultura Ala solar, del venezolano Alejandro Otero, donada en 1976 a la capital por el país vecino y que durante años ha permanecido en la plazoleta ubicada en la intersección de las avenidas Américas y El Dorado, dando muestras del abandono y de la acción de las manos ladronas que la destruyeron.



El pasado 13 de agosto conmemoramos un aniversario más del fallecimiento de este consagrado artista, ocurrido en 1990. Por eso cae como anillo al dedo una reflexión sobre lo que ha pasado con esta maravillosa obra, que nos pertenece a todos, por un acto de mera generosidad de un país hermano.



La bella escultura es un trabajo monumental: hecha de metal, con paneles que giran con el viento y ofrecen una experiencia increíble al transeúnte, gracias a los efectos de la luz que refleja.

Ojalá que las declaraciones del nuevo gobierno produzcan un giro radical en la manera como los colombianos nos relacionamos con nuestro patrimonio inmueble. FACEBOOK

TWITTER

Este tipo de creaciones de Otero no solo se encuentran en Bogotá. Por la misma época, el artista produjo Abra solar, ubicada en Caracas, y Delta solar, que reposa en Washington (Estados Unidos).



El contraste con lo que ha pasado en esos países es evidente: en Colombia, Ala solar está prácticamente derruida y queda casi nada del esplendoroso proyecto. Esto muestra que no hay una decisión política de cuidarla; y ante el abandono estatal, los vándalos acabaron destruyéndola.



En el caso de Venezuela, un país que ha pasado por una profunda crisis económica y social en las últimas décadas, advirtieron sobre el deterioro de Abra solar en 2005 y solo dos años después la reinauguraron, luego de un juicioso trabajo de restauración que ha permitido a todas las personas seguir disfrutando su belleza.



Lo de la obra en Washington, Delta solar, es todavía más destacado. Desde el inicio de su instalación en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en 1977, ha sido cuidada con especial esmero y nunca se ha deteriorado, manteniéndose al servicio y para el goce de la ciudadanía.



Este contraste nos pone en evidencia y muestra mucho lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestra historia.



Debo insistir en que la política de cuidado, protección e impulso al patrimonio es clave para lograr una mejor sociedad. Además de mantener la memoria, los monumentos ayudan en darles esplendor a las ciudades. Así que se trata tanto de recordar de dónde venimos como de exaltar el lugar donde vivimos: esa es la belleza de la memoria que no podemos perder.



Ojalá que las declaraciones del nuevo gobierno produzcan un giro radical en la manera como los colombianos nos relacionamos con nuestro patrimonio inmueble: hay que visitar estos lugares y construir una cultura de respeto en torno de ellos.



Me cuentan que hay otra gran noticia en materia de patrimonio: el Bolívar que tumbaron del monumento a los Héroes va tener un nuevo lugar en el parque de la Independencia, justo en el círculo de las hortensias.



Claro que celebramos estos anuncios, pero el giro hacia el cuidado del patrimonio debe ser decisivo: hay que generar una cultura de respeto hacia los monumentos y destinar recursos para cuidarlos. Hay que parar el vandalismo que destruye nuestra memoria y nuestra cultura.

CLAUDIA HAKIM

(Lea todas las columnas de Claudia Hakim en EL TIEMPO, aquí)