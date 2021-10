La cultura no tiene eco

Cada vez que el país quiere mostrar su cara amable ante el mundo lleva a los escenarios internacionales lo más representativo de nuestra cultura: música vallenata o del Pacífico, pintores, escultores, escritores y un largo etcétera de todo el talento que tenemos para ofrecerle al planeta. Sin lugar a duda, los creadores forman parte de lo mejor de Colombia.



(También le puede interesar: ¡El poder del arte!)

Todo indica que ese orgullo solo es de dientes para afuera, porque a la hora de aprobar los recursos para el sector pocos muestran consideración. Escribo esta columna con algo de frustración porque debo reiterar ideas que he venido exponiendo en los últimos meses.



El Congreso de la República acaba de aprobar un nuevo Presupuesto General de la Nación que llega a $ 350,4 billones. Hay muchas cosas positivas y dignas de destacar allí, como que el mayor rubro de esos gastos va para el sector de educación, con $ 49,4 billones.



Nos causa sorpresa el escaso presupuesto para la cultura, que logró $ 565.000 millones, apenas el 0,16 % de los recursos. En el ranking de los presupuestos más pobres solo estamos superados por ‘el empleo público’, ‘la ciencia’ y ‘la inteligencia’. Seguimos siendo la cenicienta del reparto público. Así, el Congreso demuestra de nuevo el poco interés que tiene por este sector.



En mi opinión, estos dineros siguen siendo insuficientes para quienes año tras año, con enorme esfuerzo, tratamos de conseguir lo necesario para funcionar y cumplir nuestra misión. Lo más triste es que esta labor es mucho más dispendiosa, constante, exigente y demandante que la propia acción creativa; vivimos día a día luchando por las artes y su influencia.



El Museo de Arte Moderno lleva 58 años de trabajo arduo y sin interrupción para subsistir y lograr su propósito. Vigencia tras vigencia, resulta más difícil lograr la tarea; las reglas del juego para acceder a los presupuestos son muy complejas y generan muchos obstáculos, que convierten en una verdadera gesta la dirección de este tipo de instituciones.

Esta labor es mucho más dispendiosa, constante, exigente y demandante que la propia acción creativa; vivimos día a día luchando por las artes y su influencia. FACEBOOK

TWITTER

Con esa decisión de destinar tan pocos recursos para el 2022, los congresistas nos envían un mensaje claro: "La creatividad, el arte y la cultura no son prioridad para el país y les toca arreglárselas como puedan".



Los museos también son instituciones que dispersan conocimiento, y es triste saber que no se los incluya en el presupuesto de educación, el más robusto de todos. Tal vez nunca haya una oportunidad en ese frente, a menos que nos abran un camino para demostrar el papel prioritario que jugamos en mantener la memoria y cultivarla: las personas también aprenden a través de vivencias propias y experiencias directas como las que están a disposición de los ciudadanos en los museos.



En general, manifiesto mi gran desilusión por el resultado de este presupuesto, totalmente insuficiente para un sector que sigue en crisis. En materia de empleo, las industrias creativas sufrieron un duro golpe, y todavía nos falta recuperar terreno. Aunque desde la reapertura ha habido reactivación, la cultura será uno de los últimos sectores en superar esta difícil situación porque las restricciones de aforo persisten y estos espacios necesitan de eventos y de multitudes.



Con enorme pesar, veo la falta de sensibilidad del Congreso, que sigue condenando nuestra labor y a quienes trabajan en ella a la marginalidad.



Hago un llamado urgente al Legislativo, al Gobierno central y a los que vendrán a ocupar luego estas posiciones de poder, para que miren con verdaderos ‘ojos de ver’ y reconozcan la importancia de los creadores artísticos y de las instituciones que promueven el arte. Insisto, la cultura sigue siendo la cenicienta del presupuesto público y eso es grave.



De ahí mi insatisfacción: desde este espacio advertí hace meses sobre la necesidad de al menos duplicar el presupuesto para la cultura. El resultado en el Legislativo nos demuestra que no tenemos eco.

CLAUDIA HAKIM

Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

(Lea todas las columnas de Claudia Hakim en EL TIEMPO, aquí)