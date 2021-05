¡La agitación de los museos!

La pregunta sobre el papel del arte para las sociedades está hoy en boca de todos. Los insatisfechos que demandan cambios y revoluciones también se preguntan: ¿y qué de los artistas? En medio de la agitación, a los creadores se les interpela directamente y se les exige poner de manifiesto su posición frente a lo actual, frente a lo actuante, frente a lo urgente. Cualquier tibieza es castigada por la opinión, y tomar partido o inscribirse en alguna de las facciones es una necesidad inaplazable. Los artistas no mostramos indiferencia frente a la realidad.

En ese contexto, también es necesario decir algo sobre los museos. Se trata de unas instituciones que en un pasado ya remoto estuvieron pensadas para el consenso. Gracias a los museos, los pueblos podían pasar alguna página oscura de su historia o mantener en el pensamiento y en el corazón los nombres y hazañas de héroes que por cuenta de la leve memoria habrían pasado al olvido sin demora.



Pero los museos contemporáneos son otra cosa. No tienen puesto su rostro hacia el pasado. Por el contrario, son espacios donde los artistas expresan lo que quieren con un sentido de contemporaneidad. En los espacios de los museos se habita y se dialoga cotidianamente el hoy y el porvenir.



El activismo de quienes nos dedicamos a preservar, curar y exhibir arte es diario y sutil; basta con mirar la agitada agenda de exposiciones que hemos desarrollado en el Mambo durante los últimos años.



Allí, los temas centrales han sido el conflicto, la violencia, la geografía, la migración, la sexualidad, los derechos humanos, la raza. Nada más vigente. En estos espacios se han expresado artistas comprometidos hasta la médula con su época. Por las paredes del Mambo han pasado obras que interpretan las preocupaciones más actuales del ser humano.



Juan Manuel Echavarría, hace tres años y durante su exposición ‘Ríos y silencios’, se preguntó con claridad: “¿Será que el arte es capaz de ayudar a romper la indiferencia?”. Para él, en ciudades como Bogotá, “la guerra fue lejísimos”. Su trabajo nos puso frente a la tragedia del conflicto y en ese recorrido nos hicimos más empáticos con las víctimas.



Teresa Margolles, una artista mexicana, vino a investigar a Colombia la situación de los migrantes venezolanos. El resultado fue un trabajo que denuncia las precarias condiciones de muchos seres humanos en la frontera binacional.



Miguel Ángel Rojas nos presenta ahora mismo ‘Regreso a la maloca’, una mirada al impacto de la colonización en las comunidades indígenas del Amazonas.



Fernando Arias, por su parte, con ‘Nada que cesa’, nos mostró su perspectiva transgresora que ha producido una obra políticamente incorrecta y que versa sobre el conflicto, la raza, el medio ambiente y unas inquietantes escenas que parecen no dejar nada por fuera.



Los temas, los estilos y las puestas en escena de todos estos creadores versaban sobre asuntos que hoy forman parte del largo memorial de agravios que agitan los colombianos en las calles. Los derechos humanos, la violencia, la segregación, la xenofobia y la falta de oportunidades están expresadas en todos estos trabajos creativos.



Tal vez la conciencia crítica que hoy tienen muchos provenga de haber estado en contacto con la obra de estos artistas. Los museos activan vasos comunicantes entre el público y los creadores que no se sabe qué tipo de agitaciones pueden generar.



Los artistas prevén, anticipan, y eso ha sido evidente en las reacciones de los asistentes a estas exposiciones; allí se sienten interpelados por cada trazo, por cada imagen, por cada símbolo. Los museos son casas vivas, espacios de activismo pacífico, pero no por ello menos inquietante. No nos equivoquemos al respecto.



CLAUDIA HAKIM

Directora Museo de Arte Moderno de Bogotá. MAMBO