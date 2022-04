Hay que descentralizar la cultura

Decir que Colombia es un país de regiones es ya un lugar común para todos, basta con recorrer un par de horas en carro desde cualquier lugar de nuestra nación para percatarse de la cantidad de culturas que hay en el territorio.



Su diversidad cultural es un desafío, porque Colombia sigue teniendo un sesgo centralista. En materia de cultura, el fenómeno es aún más evidente.



Acabamos de enterarnos de la inauguración del Panóptico de Ibagué, una nueva institución que pone al servicio de la comunidad una infraestructura dedicada exclusivamente a las manifestaciones artísticas, con especial énfasis en la música.



La inauguración del Panóptico es una gran noticia para los tolimenses y para los colombianos, que cuando vayan a la región tendrán un nuevo plan cultural.



Es necesario poner el foco en las dificultades que se enfrentaron para sacar adelante esta obra: el proyecto había sido contratado en 2006, ¡hace más de 15 años! Eso muestra lo difícil que es impulsar la cultura regional: si lo es para nosotros que estamos en Bogotá, el centro del poder en Colombia, no me quiero ni imaginar cómo es allí. Obviamente, los largos años de gestión y burocracia frenan cualquier proyecto.

Eso ocurre en todo el país. Pero creo que para la cultura el asunto es todavía más difícil por la falta de presupuesto e incentivos.



Es necesario profundizar el enfoque regional en la construcción de proyectos de cultura y en la promoción del arte, porque allí pueden ocurrir cosas muy positivas, a pesar de todas las vicisitudes. Ojalá todos los municipios del país contaran con esta clase de construcciones como este nuevo panóptico, que sirven para que la comunidad se encuentre en torno de las manifestaciones artísticas, que son la mejor forma de construir nación.

Pero el camino es arduo y falta mucho por avanzar. Miren lo que pasa con el presupuesto de la cultura. El total de la asignación para el Ministerio es de casi $ 493.000 millones para 2022. De eso, $ 333.000 millones son para inversión. Esos son los recursos que se pelean entre todos los actores culturales. Detengámonos en los desafíos desde el punto de vista de la distribución.



Un ejemplo: hay más de 1.100 bienes declarados de interés cultural en el ámbito nacional. Allí hay museos, cementerios como el de Mompox, centros históricos, estaciones de ferrocarril, etc.; su mantenimiento depende de los recursos públicos.



Casi la mitad de estos bienes está en regiones tradicionales como Bogotá, Antioquia y el Valle. Si se mezcla esto con lo exiguo del presupuesto, es fácil suponer que no hay plata suficiente para los monumentos y bienes culturales en municipios pequeños o regiones alejadas del centro.



La inauguración del Panóptico de Ibagué es una buena coyuntura para poner de relieve que necesitamos fortalecer el proceso de descentralización de la política cultural, porque con voluntad política los resultados son satisfactorios. Hay que encontrar mecanismos para llevar más recursos a ciudades y municipios que no están cerca de los centros de poder. Se debe ofrecer una mayor autonomía para que ellos identifiquen los proyectos prioritarios y darles todo el apoyo presupuestal y el acompañamiento técnico.



La mirada descentralizada a la cultura en Colombia es fundamental para que el crecimiento de las industrias creativas sea parejo. Hay fenómenos muy interesantes ocurriendo en muchas partes como Chocó, Cauca o La Guajira y, repitiendo lo que se dijo en este medio en días pasados, 31 museos se registraron formalmente desde julio del 2020, así se llegó a un número de 743. ¿Será posible darle un apoyo a cada uno? Porque, ya sean públicos o privados, la mayoría acudimos a los programas que ofrece el Gobierno Nacional o el distrital.



Qué importante sería y qué gran cambio se lograría si se aumentara el presupuesto para repartirle a la cultura. Es la única forma de desarrollar nuestro país y generar equidad. Hay que avanzar con convicción en este frente.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

