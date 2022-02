Fuga de talentos

Colombia cuenta con una tradición de artistas, curadores y galeristas que han tenido éxito en el exterior y en circuitos de arte muy exigentes, como los de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, México y Brasil.



La lista de nombres es larga y allí se pueden mencionar (bajo el riesgo de dejar a muchos por fuera) a curadores como José Roca, Inti Guerrero y María Inés Rodríguez; a artistas como Iván Argote, María Fernanda Cardoso y Carlos Motta, y a galeristas como Cristina Grajales, León Tovar y Alex Mor.



Hay que mirar este fenómeno desde dos perspectivas. La primera es la obvia: ellos tienen un talento increíble y demuestran cómo es posible llegar a las cumbres del arte mundial.



José Roca es el director artístico de la edición 23 de la Bienal de Sídney, que empieza ahora en marzo. Inti Guerrero es el curador adjunto de Arte Latinoamericano Estrellita B. Brodsky, en la Tate Modern de Londres. María Inés Rodríguez, luego de una prolífica carrera en México, Francia y España, se convirtió en la curadora adjunta de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.



Entre los artistas y los galeristas, la situación es similar. Iván Argote está teniendo mucho éxito con sus famosas intervenciones y performance en Francia. En Australia se consagró María Fernanda Cardoso, y en Nueva York, Carlos Motta. También en la capital del mundo, los galeristas Cristina Grajales y León Tovar se mueven como pez en el agua; Alex Mor lo hace en París. Todos ellos merecen lo que han logrado y mucho más.

Es necesario abordar el segundo aspecto de esta realidad: el país ha evidenciado en las últimas décadas una verdadera fuga de cerebros asociada al arte y a la cultura. La falta de respuesta en Colombia obliga a muchos a migrar para hacerse una vida profesional digna en el exterior.



Esto debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el circuito local, para que más personas quieran participar en él y puedan soñar con una carrera profesional exitosa, quedándose en Colombia. Hay que trabajar para que los talentos del futuro quieran permanecer en el país, porque ven oportunidades reales de trabajo, en los museos, en las galerías, en los estudios, en el mercado del arte en general.



Artistas, curadores y galeristas que siguen en Colombia, hoy lo hacen más por amor al arte, porque la retribución no es suficiente o, inclusive, no se ve.



La fuga de cerebros fue un fenómeno generalizado en Colombia hacia finales de los 80 y comienzos de este siglo. Empresarios, ejecutivos, académicos, científicos, artistas, etc., emigraron en pos de una mejor vida. Muchos de ellos volvieron cuando se evidenció algo de recuperación de la economía y reducción de la violencia.



En el caso del arte esto no ocurrió, porque las circunstancias no cambiaron: vivir del arte en el país sigue siendo muy difícil y genera mucha incertidumbre. Casi nadie ve una posibilidad real de crecer haciendo arte. Todo es arduo y en muchos casos frustrante, porque no se ha logrado una política clara para la cultura en general y depende de los presupuestos públicos, que son reducidos, a lo que se suma que el mercado no es profundo.



Creo que es necesario debatir sobre esto: necesitamos retener talento en Colombia para desarrollar más el circuito local. La academia, el Gobierno, los coleccionistas, las instituciones de cultura y el sector privado debemos trabajar para cambiar esta situación.



¡Imagínense si pudiéramos repatriar a esos talentos que han sido exitosos en el exterior! Eso tendría un impacto muy positivo. ¡Imagínense que los artistas, curadores y galeristas vieran un futuro realmente promisorio en Colombia! El país podría convertirse en una potencia cultural y artística.



La fuga de cerebros en el arte colombiano es un problema serio. Eso nos genera un pasivo importante en el recurso más valioso para cualquier actividad: el talento humano.

CLAUDIA HAKIM

* Museo de Arte Moderno de Bogotá

