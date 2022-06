¡El futuro es la cultura!

Hoy debo mencionar varios temas en este espacio, pues en las últimas semanas han ocurrido bastantes cosas que nos conciernen.



Primero, lamento la despedida definitiva de dos grandes personas relacionadas con la expresión artística y el coleccionismo. Aunque la muerte forma parte de la vida, siempre será triste dar el adiós definitivo, y más si se trata de personas amigas, buenas, creativas y generosas que hicieron mucho por construir y aportar al país.



En primer término me refiero a Luis Efe Vélez, que falleció el pasado 11 de junio por las complicaciones que le había dejado el covid. Vélez había sido víctima de la violencia en Colombia y por causa de un episodio de estos –un secuestro que sufrió siendo muy joven– había perdido un pulmón. Así como a muchos amigos y conocidos, este virus le complicó la vida en los últimos dos años y lo alejó de sus actividades y del circuito del arte en general. No solo fue un empresario, gran pintor y escultor, sino también un coleccionista acertado y de buen gusto.



No había pasado una semana de esta lamentable noticia, cuando conocimos sobre el sorpresivo fallecimiento del artista visual Juan Pablo Echeverri, el pasado 15 de junio. Él se había consolidado por sus propuestas de crítica social y cultural. Todos lo recuerdan por su instalación construida con fotos seleccionadas tipo documento y titulada Miss Foto Japón. Con su partida queda un vacío enorme en el arte contemporáneo colombiano, ya que él aún tenía mucho que ofrecer y eso hace más triste su partida.



Quiero también mencionar hoy a Gloria Zea, una increíble gestora del arte en Colombia. En la pasada columna hablamos de lo importante que fue la inauguración del Centro Nacional de las Artes de Colombia-Teatro Colón. Es necesario recordar a Gloria, que jugó un rol clave en poner a este espacio en un nivel internacional. Cuando era directora de Colcultura, fue muy importante su labor en el primer proceso de restauración del teatro. Luego, este escenario se volvió esencial en la tarea titánica que Gloria se impuso: la de revivir la ópera en Colombia. Hoy tenemos esta infraestructura de primera calidad y es perentorio recordarla, ya que su trabajo fue vital para mantener vivo el Teatro Colón.

El último tema es, obviamente, el del nuevo presidente de Colombia, a quien le pedimos desde esta columna que su trabajo redunde en beneficio de todos los colombianos.



Desde el sector del arte y la cultura le hacemos un llamado, el de la necesidad de un mayor apoyo y reconocimiento. Si el nuevo Gobierno está planteando un cambio de verdad, este deberá quedar expresado dando prioridad a los artistas, a los creadores, a los gestores y a las instituciones, pues hasta el momento el sector ha sido la cenicienta y no ha sido posible convencer al Congreso de la importancia de impulsarlo, destinándole mayores recursos, como ya ocurre con la educación.



Desde aquí hemos insistido –y lo seguiremos haciendo– sobre lo difícil que es hacer arte en el país y la incertidumbre que rodea la gestión de instituciones importantes como los museos. En este frente, entonces, hay mucho trabajo pendiente.



El nuevo presidente llega con un respaldo claro, abierto y manifiesto de los artistas, que sueñan con que su trabajo tenga un verdadero reconocimiento. Esto fue evidente durante la campaña. Ojalá, ese respaldo se materialice en una política más ambiciosa, que ponga a la cultura y sus actores en el lugar que se merecen.



En el sistema de museos del país estamos listos para trabajar con fuerza, ímpetu y energía en la consecución de metas en todos los frentes: los museos son los espacios donde la cultura y la educación se encuentran, y ello es vital para dar un salto cualitativo en el nivel de vida de cualquier sociedad.



Vamos a estar muy atentos a todos los anuncios, para aportar y colaborar en esta transformación que el país exige. ¡El futuro es la cultura!

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

