¡El duro arte de ser mujer!

Marzo es el mes de la mujer, y hoy quiero poner sobre la mesa un asunto que es realmente preocupante, por eso vale la pena que le demos una mirada. Se trata de las distancias que hay entre hombres y mujeres en el medio del arte. Aunque actualmente se están alcanzando niveles de igualdad, llama la atención lo que mostramos a continuación.



El país cuenta con una tradición de talento femenino maravilloso. Artistas como Débora Arango, Emma Reyes, Beatriz González, Teresa Cuéllar, Ana Mercedes Hoyos, Freda Sargent, Olga de Amaral y Doris Salcedo –solo por mencionar algunas– son ellas exponentes de la creación en Colombia y se abrieron camino por su constancia, conocimiento y personalidad. Hay muchas más que siguen por ese camino y que no enumero porque la lista se haría interminable. Así que talento y capacidad es lo que hay en las mujeres colombianas.



No obstante, esta historia de éxito esconde una realidad compleja: todo indica que existen obstáculos que no les dan visibilidad y dificultan el acceso de este género al circuito artístico nacional. Estos datos lo confirman:



El Museo de Arte Moderno de Bogotá tiene entre sus obras 1.403 artistas diferentes, de los cuales 231 son mujeres: ¡apenas un 16 %! La colección de Arte del Banco de la República tiene más de 6.000 creaciones artísticas y cuenta con 770 obras hechas por mujeres; vale anotar que esta colección es de las más importantes del país, e incluye trabajos que van desde la Colonia hasta nuestros días.



En el caso del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, la colección consta de 564 obras, entre las que hay apenas 40 mujeres artistas; no alcanza a ser ni el 10 % del total. En el Museo Nacional hay 875 autores (239 obras de autor desconocido), y apenas 83 son mujeres. En el Museo La Tertulia hay creaciones de 802 personas, de las cuales 143 son mujeres (17,8 %).

En el Museo de Antioquia la proporción es similar: de 7.000 obras, 573 pertenecen a 103 mujeres artistas. (20 % aproximadamente).



El Museo de Arte Moderno de Medellín tiene 687 artistas en colecciones colombianas, y de ellos 160 son mujeres, que equivale al 23,28 %. El Museo de Arte Moderno de Cartagena no es la excepción: allí hay un total de 497 obras, siendo 190 de hombres artistas y 65 de mujeres.



Esta averiguación hace evidente el diagnóstico. La representatividad de las mujeres en el mundo del arte nacional está muy por debajo de la de los hombres y esto es cuestionable. Ya vimos que la mujer tiene una gran capacidad expresiva y creadora, desempeñando un rol significativo en la sociedad, en el medio artístico y en el cultural.



Hay muchas mujeres dedicadas al arte, como en otros campos que no estaban programados para que el sexo femenino los realizara, y han dado una sorpresa, por su gran desempeño. Es igual en el campo del arte, hay que reconocerlo, y divulgar efectivamente su trabajo.



Por ejemplo, el Banco de la República viene adquiriendo cada vez más obras de mujeres como una estrategia para superar este obstáculo: en los últimos 5 años han sumado 287 obras de mujeres a su colección.



Aquí debo incluir otro dato: todas las cifras sobre el tema me fueron enviadas por mujeres, directoras de las instituciones mencionadas. ¡En ese cargo se puede decir que sobresalimos, y somos mayoría!



Continuando con la investigación, recuerdo la exposición titulada ‘Radical Woman. Latin American Art, 1960-1985’, presentada en el Hammer Museum, de Los Ángeles, 2017, en la que participaron 100 mujeres artistas, abarcando diferentes prácticas del arte experimental. Esta tuvo un gran impacto y le dio voz a una generación de mujeres en América Latina y Estados Unidos.



El arte de ser mujer se debe visibilizar, reconocer y admirar.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

