El arte y la plenitud de la mujer

Mañana será 13 de mayo, el día en que la comunidad católica celebra la aparición de la Virgen María en Fátima, ante tres pastores. Es así como quiero aprovechar esta fecha para reflexionar sobre la presencia de María en el arte, y hacer un homenaje a las mujeres.

(También le puede interesar: ¿Dónde hacemos fila para un subsidio?).

La Virgen ha sido objeto de representación de muchos artistas que maravillados por su historia la han puesto en pinturas, esculturas y en la arquitectura.

La tradición dice que san Lucas, el evangelista, no solo era médico, sino también pintor. Se dice que dibujó a la Madre de Jesús en muchas oportunidades. A él le atribuyen la pintura de las catacumbas de Priscila en Roma, al igual que la obra Salus Populi Romani. Esta pintura está hecha sobre una lámina de madera que, se supone, es la mesa donde tuvo lugar la última cena de Jesús con sus apóstoles. Son siete obras sobre Ella que, se dice, fueron hechas por el evangelista.

Maestros del arte como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Tiziano y Rafael siguieron la tradición mariana en el arte. Como escultura cabe comentar La pasión de Cristo, de Miguel Ángel. Es un monumento en el que María, atribulada, sostiene en sus brazos el cuerpo de Jesús, quien acaba de morir en la Cruz.

Otros más hicieron su aporte, tales como Rubens, Zurbarán, Goya, Velázquez y el Greco.

El arte moderno no ha sido indiferente a su presencia. Picasso la puso al pie de la cruz en su abstracción sobre la Crucifixión y hasta el pintor colombiano Fernando Botero elaboró un cuadro titulado Nuestra Señora de Fátima, el cual hace parte de la colección del Mambo.

María fue inspiración de arquitectos, que erigieron basílicas e iglesias en su nombre. En Latinoamérica esta es una realidad cultural que se cultiva y mantiene. En esta parte del mundo tenemos santuarios como los de Nuestra Señora de Luján, en Argentina; el de la Virgen del Socavón, en Bolivia; el de la Virgen de Chiquinquirá, en Colombia, o la basílica de la Virgen de Guadalupe, en México.

Es difícil no sentirse atraído por este carácter histórico y sagrado. ¿Cuál es el encanto de la figura de la Virgen? Ella encarna todo lo que es una mujer. Tiene la capacidad infinita de entrega, que queda expresada en la forma de aceptar la vocación de quien engendra: darse a sí misma para que la vida surja de su vientre. Y no solo es eso. El papel de María no fue simplemente pasivo para aceptar la voluntad divina. Ella también fue maestra y jugó un rol clave en el proceso de formación de su hijo. Fue ella, que como madre impulsa a Jesús, su hijo, a iniciar su vocación, cuando le dice en las bodas de Caná que ya no hay más vino y había que ayudar a los anfitriones a que no se quedaran sin el líquido para ofrecer, tal como lo relata el Evangelio de san Juan: es ella quien empuja a Jesús a realizar su primer milagro y convierte el agua en vino. Eso muestra que supo escoger y entender el momento adecuado.

Todo en la Virgen María expresa un compromiso profundo con la vida, y eso representa a las mujeres. Tenemos en ella un ejemplo de lo que significa llevar la esencia de lo femenino a su plenitud.

A propósito de este importante día en que recordamos a María, pidamos por las mujeres, para que logremos superar los desafíos que el mundo nos impone. Sabemos de la existencia de la violencia física y psicológica que sufren muchas en todo el planeta. Y están las brechas que nos imponen obstáculos para crecer en nuestros oficios. Otro peligro evidente es el que proviene de quienes quieren generar confusión sobre lo que es ser mujer en el mundo actual. Para evitar cualquier error, la Madre de Dios se nos presenta como la plenitud de lo femenino. Devoción, admiración e inspiración. Una mujer total.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

(Lea todas las columnas de Claudia Hakim en EL TIEMPO, aquí)