El arte que importa y exporta

Las industrias plásticas, artísticas y creativas tienen un enorme potencial en Colombia. Contamos con grandes talentos de talla internacional, profesionales, dedicados, quienes se van consolidando cada vez más. De igual manera, en nuestro país existe un coleccionismo serio y creciente, con criterio y con conocimiento claro de lo que significa esta actividad.



Entonces surge la pregunta: ¿cuánto crecerían el comercio del arte y también el coleccionismo si no hubiese tal cantidad de obstáculos para su desarrollo?



Hoy hablo de uno en particular, que genera grandes dificultades para que el país se inserte de manera definitiva a las rutas del arte internacional. Me refiero a los asuntos tributarios y aduaneros, que están pensados más en función del recaudo que en la promoción de la cultura.



El cobro de impuestos para el sector del arte es realmente gravosa. Si alguien quiere adquirir una obra como dibujo, pintura o escultura, e importarla, enfrenta un gravamen arancelario del 15 %, que sumado a un IVA del 19 % arroja un impuesto total de cerca del 37 % que no solo aumenta el valor propiamente dicho de la obra, sino los costos logísticos de embalaje, seguro y transporte.

Esta cascada impositiva resulta onerosa para cualquier persona o institución que quiera adquirir una pieza de arte; su papel es vital en el mundo creativo porque se encargan de organizar inventarios, de difundir las obras de los artistas colombianos y extranjeros. Son generadores de salvaguardias de la belleza artística. Sin embargo, aranceles e IVA desincentivan su actividad.



Como esto fuera poco, esta situación también castiga a los artistas colombianos que viven en el exterior, porque la posibilidad de enviar sus trabajos al país se ve reducida por los enormes costos, por lo que quedan condenados a que los museos y los coleccionistas lo piensen dos veces a la hora de traer sus obras. Y no podemos dejar a un lado que las instituciones de cultura, como los museos, cuentan con escasos recursos. Por lo tanto, el impacto impositivo en sus finanzas sencillamente les impide adelantar la tarea para la que fueron creados: exhibir y difundir el arte y la cultura en general.



A esto hay que sumarle que el arte no puede disfrutar de los beneficios que ofrece el comercio electrónico, que sin duda acelera los procesos de adquisición entre países. En efecto: las restricciones son enormes. Por ejemplo, no se pueden hacer transacciones en portales de comercio electrónico –que agilizan grandemente la logística– para compras superiores a los 2.000 dólares. Y, además, se exige que los productos tengan un tamaño máximo. Así que el e-commerce está prácticamente excluido para los objetos de arte.



Los asuntos tributarios y arancelarios forman parte de las herramientas de política para impulsar sectores específicos. Si bien es cierto que el país tiene hoy problemas fiscales, no lo es menos que, justamente por este tipo de normas, el comercio internacional de obras de arte es mínimo en el país.



Según el Dane, a noviembre de 2021 se habían importado 699.000 dólares en “objetos de arte, de colección o de antigüedad”. Eso es poca cosa frente a la importancia de difundir cultura en la sociedad colombiana. El flujo de arte entre Colombia y el mundo es casi nulo: eliminar el IVA y el arancel para estos productos tendría un impacto fiscal marginal, pero impulsaría al sector de la cultura.



Se dice que el Gobierno tiene que volver a presentar una reforma tributaria. Valdría la pena discutir si es posible quitar el IVA o dejarlo en una tarifa cero; también deberían eliminar el arancel para impulsar el comercio de obras de arte y la cultura.



Es un error pensar que el intercambio de obras es un asunto de lujo, cuando es gracias a ello que los artistas generan ingresos y hacen que su trabajo sea reconocido; además, permite que el comercio fluya más ágilmente y mueva la economía del arte.



Así como hemos pedido más presupuesto para el arte, pedimos también que estas medidas tributarias y arancelarias sean consideradas con el objetivo de abrir nuestras fronteras. Queremos pensar que el arte realmente importa... y exporta.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

