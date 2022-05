El arte de la palabra

El ser humano cuenta con una herramienta que no puede calificarse menos que de maravillosa; es un don que el Creador ha puesto en nosotros. Se trata del lenguaje, la expresión hablada y escrita. Es increíble emitir sonidos o dibujar signos para expresar los pensamientos y los sentimientos. El lenguaje es la imagen del espíritu, la interpretación de lo que hay en el alma. Y no solo eso: es el puente entre nosotros todos. Hablar y que nos entiendan o entender lo que otros nos dicen es lo que constituye lo más humano.



(También le puede interesar: ¡Colombia ausente!)

Sin duda, se trata del elemento más potente de nuestras capacidades. Desafortunadamente, por ratos no lo utilizamos bien o no lo cuidamos como lo merece. Comunicarnos tanto con el lenguaje sonoro como con el escrito (y por eso me angustia tanto escribir esta columna) es la representación misma del ser que lo está emitiendo. La manera de decir, el tono y el contenido muestran, a todas luces, la personalidad, los sentimientos, la profundidad, la clase de cultura, el aprendizaje de quien habla o escribe. Es la manera de relacionarnos, de percibirnos.



La palabra es una herramienta que tiene fuerza, que impacta, que construye o que daña; es algo muy potente y por eso debemos usarla de manera que llegue con su real contenido a quien la recibe. Está en juego, insisto, lo humano mismo.



Pero eso no ocurre en Colombia, y me preocupa mucho que no estemos diciendo lo que pasa con claridad. Los colombianos, para llegar a un punto, en vez de decir las cosas por su nombre, buscamos atajos y bálsamos. Quisiera saber por qué en nuestro país se habla con cierta timidez, a veces con susto, como dejando las cosas sin concluir, para que otro lo haga. ¿Será como consecuencia de la vida difícil que hemos tenido que vivir a causa de la violencia y la mala y triste imagen que tenemos de nosotros mismos por causa del terrible flagelo que es el narcotráfico y por tanto horror que nos ha dejado?

Quisiera saber por qué en nuestro país se habla con cierta timidez, a veces con susto, como dejando las cosas sin concluir, para que otro lo haga. FACEBOOK

TWITTER

Volvamos a la palabra. Decía que somos sumisos y sin carácter en nuestra forma de expresarnos. Oigo en las reuniones decir con frecuencia, en medio de las conversaciones, la frase “de pronto”. No sé qué significa; ‘como que sí, como que no’. Esto demuestra inseguridad. Otro giro que aparece constantemente en la charla es “digamos”, que significa ‘como que sí, como que no’.

Las que más representan a nuestro país son frases como “¿me regala?” o, peor aún, “¿le puedo robar?”. Esas formas del lenguaje hacen daño. ¿Responden realmente a nuestros actos? ¿Robar y pedir regalado serán formas de nuestro comportamiento? ¿Nos estamos volviendo ladrones y mendigos?



A esto sumémosle el diminutivo, sufijo muy usado en nuestra cotidianidad: la platica, el proyectico, el tiempito... El resultado es que pensemos en chiquito. No es una forma de expresar cariño o amabilidad. ¡No! Es solo una forma de conformarnos con ser más pequeños de sueños, de mente, de visión.



Dejemos esta manera de ser; seamos más altivos, más dignos. Hablemos con fuerza y digamos las cosas claras y como son; nada mejor que la buena comunicación. Tenemos por acento y por gramática el mejor castellano. Sintámonos orgullosos de eso y usemos nuestro don, el del lenguaje, con emoción, sin temores ni complejos.



Como dice una amiga mía: un anacoluto, ya para finalizar, y es el tema de la gratuidad. El querer todo gratis o regalado es una costumbre a la cual se ha enseñado a la gente. Ahora se oye y celebra con emoción el término ‘al gratín’. Qué desafortunada costumbre que afecta sobremanera a las instituciones que nos exigen aplicarla.

Cambiemos de actitud, y hablemos mejor.

CLAUDIA HAKIM

(Lea todas las columnas de Claudia Hakim en EL TIEMPO, aquí)