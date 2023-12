El ADN de las instituciones

El país ha logrado construir a lo largo de estos años muchas cosas. A pesar del pesimismo que nos agobia, es posible decir, sin temor a equivocarse, que tenemos historias positivas como sociedad que debemos destacar. Creo, con convicción, que Colombia (teniendo muchos desafíos por superar y mucho trabajo por hacer) ha logrado avanzar y es imperativo proteger lo hecho. De igual modo, debemos encender las alarmas cuando sintamos alguna amenaza.



Hoy levanto la mano por la preocupación que me produce la institucionalidad amenazada. Me preocupa profundamente lo que se ha venido diciendo sobre Artesanías de Colombia; no tengo duda en afirmar que esta entidad ha aportado mucho al país, promoviendo la actividad artesanal y la de sus protagonistas de todos los rincones del país, como lo llaman ahora: la Colombia profunda.

El trabajo adelantado por esta institución es invaluable y por esa razón se ha hecho acreedora, entre muchos otros reconocimientos, al Premio Nacional de Exportadores y al Premio Latinoamericano #LatamDigital, por su estrategia, conformando una comunidad digital que le aporta al sector. Desde su creación, cosa que me consta, Artesanías ha venido apoyando, innovando y haciendo evolucionar de manera maravillosa y positiva, a todos aquellos que trabajan este arte manual.

El ruido desatado recientemente les hace mucho daño tanto a los logros ya obtenidos como a las estrategias que debe desarrollar la entidad en los próximos años.

Estas noticias me llevan a reflexionar en lo referente a la institucionalidad y lo importante que es cuidarla. Es famosa la frase de Jean Monnet que señala: “Las personas pasan, pero las instituciones permanecen”. Sin las personas no se puede hacer nada, así que el esfuerzo de los individuos debe acumularse, hasta concretarse en una institución. De esta manera las sociedades se construyen y la institucionalidad se convierte en memoria colectiva.

Por ejemplo, un museo no es posible sin el esfuerzo de tantas personas, desde quien lo dirige hasta el funcionario que ofrece algún servicio puntual como vigilancia o aseo, todos suman en la tarea de llevar arte y cultura a la gente. La esencia del museo es permanecer, aunque alguna de estas personas no esté. Solo así se manifiesta la solidez de una institución: con la permanencia a lo largo del tiempo. El Mambo está celebrando 60 años. Imagínense los recursos humanos y de capital que se han invertido a lo largo de todas estas décadas para lograrlo. Que el Museo funcione es producto del desarrollo de un ADN institucional.

Por eso creo que hay que medir y ser cuidadosos con las intenciones de cambio, pues si hay que corregir el rumbo en algún frente, como el de la cultura, eso no debe afectar la institucionalidad.

Percibo este riesgo en muchos campos, pues hay cosas que debemos proteger. He insistido en que es un gran logro que el Congreso y el Gobierno hayan destinado recursos, no antes vistos, al sector de la cultura para 2024. ¡Qué gran oportunidad tenemos!

Me preocupa que todos esos recursos no sean suficientes, si cometemos errores con nuestras entidades. Debemos evitar que las estrategias impliquen amiguismos, retaliaciones o cualquier otro rasgo que haga perder el foco institucional.

El ministro Correa ha hecho anuncios interesantes en temas sensibles como lo que significa el patrimonio. Me gustó que en su entrevista en EL TIEMPO haya anunciado un plan para ampliar la Biblioteca Nacional. Son obras y acciones retrasadas por años y que se deben hacer. Es un proyecto que exigirá el esfuerzo de todos aquellos que se ponen al servicio de fortalecer una institución. Ojalá pase lo mismo en todos los campos culturales.

Hago un llamado para que, en el ejercicio necesario del cambio, cuidemos las instituciones y que esa directriz esté al servicio de fortalecerlas, antes que de afectarlas. La institucionalidad cultural es tan importante como las personas que la han construido.

CLAUDIA HAKIM

* Museo de Arte Moderno de Bogotá

