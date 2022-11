Debemos tomar la delantera

Acaba de concluir una nueva versión de Artbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá, que ratifica la posición privilegiada de la capital en el circuito de arte latinoamericano y mundial.



Se dieron cita 37 galerías locales y 10 internacionales, más de 300 artistas mostraron sus trabajos y llegaron unos 25.000 visitantes. Gracias a que volvimos a la presencialidad en Corferias, se marca un hito dentro de la actividad cultural del país y la región. Sin lugar a dudas, Artbo es uno de los grandes eventos de la escena artística y cultural.

Sin embargo, es necesario hacer un análisis crítico del resultado, porque tenemos algunos factores en los que se puede mejorar para consolidar el liderazgo de la ciudad en la promoción y circulación del arte.

Hay que celebrar que las ferias regresaron al mundo físico. Sabemos que la virtualidad y la digitalización ofrecen posibilidades expresivas increíbles, pero verse las caras y estar presentes en un recinto con las propuestas de los artistas y los actores del mundo del arte son experiencias realmente únicas.

Esta edición número 16 tuvo una distribución de espacios amplia y fácil de recorrer. Sabemos que este retorno a la presencialidad puede explicar la cautela en el número de invitados, pues claramente esta fue una feria más pequeña frente a las anteriores. El próximo año hay que ir más allá en la convocatoria, aunque las circunstancias de incertidumbre en la economía mundial también son un factor para tener en cuenta.

De esta edición llamaron mi atención varias cosas. Primero, que el resultado para las galerías extranjeras no fue bueno, pues no tuvieron buenas ventas. Esto pone de presente un riesgo que he visto también en otros países: que el evento adquiere un carácter predominantemente nacional. Me preocupa esto, porque las ferias de arte son una forma de romper fronteras; ellas son un espacio para mostrar la universalidad del arte, pues no importa dónde se produzca una obra, sino cómo el artista logra tocar las fibras íntimas de la humanidad toda.

Colombia debería apostarles para sus próximas ediciones a estrategias diferentes y pensar en “renovarse”, palabra de moda después de la pandemia, pero a la que hay que apostarle. Sé que es muy fácil hablar sin proponer una solución, pero es el momento de hacerlo, hay que generar “curiosidad”, cualidad importante y que nos mueve, como lo describió el columnista Moisés Wasserman. Hagamos un ejercicio y pensemos en propuestas más arriesgadas y creativas. Serán galerías de otros continentes: ¿Asia, África o Medio Oriente? Hay que consolidar un cariz diferente.

Lógico, es necesario un mayor presupuesto, pero, como lo hemos visto en años anteriores, esto genera un gran movimiento económico que favorece a otras industrias como los hoteles, los restaurantes, las boutiques, el transporte, etc.

Colombia siempre ha brillado en el espectro creativo. Nuestros artistas así lo han demostrado. Hay que tomar la delantera para conferirles a estos eventos un talante más internacional y menos centralista. Eso podría hacernos destacar frente a otras ferias del continente. Allí hay una oportunidad grande. Tenemos el tiempo justo para pensar y actuar.

Aprovecho este espacio para invitar a todos los capitalinos a asistir hoy, viernes 11 de noviembre, a la tercera edición de la Noche de Museos, un evento organizado por la Mesa de Museos. Es una jornada de cultura en la que los espacios museales, de varias localidades de la ciudad, se preparan con actividades, visitas guiadas, activaciones en espacio público, horarios extendidos, boletería gratuita o con precios especiales, para recibir a un público interesado, lleno de entusiasmo, que se mueve para visitar el mayor número de exposiciones. Ya en las dos ediciones anteriores se ha convocado alrededor de 70.000 visitantes, que han hecho de la ciudad un escenario de encuentro, de interés, de celebración, de diálogo y mucho movimiento. Los esperamos.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

