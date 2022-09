Continuamos lanzando alertas

Era un riesgo, y sucedió: me convertí en monotemática. Ya que septiembre es el mes del patrimonio, continúo averiguando sobre la manera como actuamos ante los activos que lo representan. Estoy empezando a creer que lo que ha ocurrido en nuestro país en este frente ha sido realmente un desastre y lo peor es que no nos hemos dado cuenta aún de la dimensión del problema.



Aprovecho este mes para invitarlos a analizar, razón por la cual estas reflexiones deberían calar más hondo tanto en autoridades como en la ciudadanía. Están apareciendo cada vez más obras en muy mal estado, abandonadas, dejadas a la intemperie y al correr de los días, sin cuidados técnicos como los que necesitan. Menciono dos casos en los que volvemos a quedar en evidencia los colombianos por nuestro descuido y negligencia. Traigo a colación lo que ocurre con dos obras de un grande del arte contemporáneo nacional: Eduardo Ramírez Villamizar, de quien celebramos los 100 años de su natalicio, el pasado 27 de agosto.

En primer lugar me refiero a la obra 16 torres, también conocida como Monumento al Silencio, ubicada en los cerros orientales de Bogotá. Es un trabajo que el maestro Ramírez Villamizar construyó y dejó al servicio de la comunidad hace ya casi 50 años, en 1973. Se trata de un trabajo artístico en cemento y acero que le da vida a una zona natural, en los cerros de la capital.

No pasó mucho tiempo desde su inauguración para que esta infraestructura cultural terminara abandonada y con grafitis por todos lados. Hoy, el lugar luce triste, abandonado y la inseguridad de la zona no deja visitarlo.

La otra obra es El Dorado, el mural que está ubicado en el lobby del edificio Hernando Morales Molina, en el centro de Bogotá, donde quedan unos juzgados. Es un mural de 35 metros de largo y 7 metros de alto, laminado en oro. El profesor Mario Ómar Fernández, experto en patrimonio, lo considera uno de los trabajos de arte moderno más importantes de Colombia.

Aunque El Dorado fue considerado en 2019 Bien de Interés Cultural (BIC), la intervención en el edificio, sin ninguna justificación, dejó que se tapara la parte superior del mural con una pared que impide ver la totalidad de la obra. Tal vez la declaratoria como BIC o llegó tarde o no se respetó.

En los últimos años, estos bienes han sido –cuando no destruidos por vándalos– dejados en el olvido y a su ‘buena’ suerte y hasta mal intervenidos. La triste situación es que al hacer un recorrido por esta clase de obras y edificaciones en todo el país, el inventario del desastre va a ser numeroso.

Lo que más preocupa es que no hay una línea clara sobre qué debemos hacer. Este tema quedó en evidencia en un reciente video en el que un servidor de la patria, de manera unilateral y sin mediar un estudio o alguna razón histórica, pide borrar de un plumazo un fresco ubicado en el salón de la Constitución, elaborado por Ramón Vásquez Arroyave para la conmemoración de los 100 años de la constitución de 1886.

Esta pintura es un homenaje a quienes lideraron los procesos constitucionales en Colombia en aquella época. El argumento para hacer esta acción es por considerarla misógina y fea. Por supuesto que se puede pensar en que una obra no es del halago de alguien y este es tema de válida discusión, pero de ahí a borrar una pintura así no más, debe haber un recorrido largo.Es necesario ir con cuidado con estas decisiones, pues estamos hablando de patrimonio. No podemos sumarle al abandono y al vandalismo decisiones unilaterales y de gusto personal.

Temo, pues tengo la impresión de que el panorama es desolador. Debo lanzar nuevamente una alerta sobre el estado del patrimonio cultural de Colombia. Hay que reaccionar rápidamente y con inteligencia. Primero, inventariando las obras afectadas; segundo, allegando los recursos, y tercero, comenzando la recuperación de cada una y muy pronto. Cada minuto que pasa se deteriora más nuestro patrimonio. No podemos seguir indiferentes ante esta catástrofe.

CLAUDIA HAKIM

Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

