¡Colombia ausente!

La vuelta a la presencialidad ha desatado una actividad cultural y artística enorme. Por todas partes del mundo se está viendo el retorno de las personas a los museos, las exposiciones, los conciertos y los teatros. Es una gran noticia. Las experiencias culturales y artísticas representan un salto cualitativo para la vida de las personas y las sociedades.



Colombia también muestra mucho movimiento por esta clase de eventos. Solo un ejemplo es Artbo Fin de Semana, que logró congregar a 35.000 visitantes en sus distintas actividades. La feria se desarrolló en 56 espacios, entre galerías, museos e instituciones. Se encontraron artistas, coleccionistas, curadores y público en general con el objetivo de disfrutar y conocer las propuestas creativas actuales. Esto anticipa lo que va a ser Artbo, en octubre próximo, y lo que van a ser, en general, los encuentros culturales en el país.



Es necesario seguir impulsando y promoviendo esta clase de eventos, porque –como lo hemos dicho en muchas oportunidades en esta columna– el arte y la cultura juegan un rol indispensable en la vida humana; más aún, en una era de pospandemia, cuando las personas están necesitando retomar, de manera muy activa, la vida fuera de sus hogares.



Por eso quiero poner sobre la mesa un tema que quedó en evidencia recientemente durante el desarrollo de la Bienal de Venecia, que fue inaugurada el pasado 23 de abril e irá hasta finales de noviembre en esta famosa ciudad italiana. Se trata de uno de los eventos cumbre en el circuito internacional del arte.

Colombia, en esta edición, está muy bien representada por la artista Delcy Morelos, que expone una obra maravillosa, Earthly Paradise. Ella fue seleccionada por la curadora Cecilia Alemani. Cabe recordar también que el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Eugenio Viola, fue uno de los invitados a la Bienal y estuvo a cargo del pabellón de Italia, y su trabajo fue muy aplaudido.



No obstante, creo que podemos ser más ambiciosos para la próxima edición de este certamen. Un hecho lo pone de presente: Colombia fue prácticamente el único país de Latinoamérica que no tuvo su propio espacio en la Bienal.



Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Granada, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela están representados por sus artistas, cuentan con espacios amplios y el apoyo gubernamental. Quedé muy impactada positivamente con la delegación de Bolivia, que envió a su ministra de Cultura y a una comitiva importante para ponerse al frente de los pormenores. Los vi muy activos para garantizar la presentación de sus artistas en el evento.



Definitivamente creo indispensable que Colombia tenga su espacio en la Bienal de Venecia. Tenemos maravillosos artistas, con un gran inventario de obras, que muchas veces no son reconocidos por estos curadores internacionales, dado que no tienen la posibilidad de mostrar sus obras fuera del país. Es ahí donde debemos impulsar nuestros talentos y darles el apoyo y la oportunidad que deberían tener, con la seguridad de que dejarán el nombre de Colombia muy en alto, aportarán a la construcción de cultura e impactarán a los visitantes con su gran creatividad.



Nuestro país tiene que estar presente en la próxima edición y es necesario ponerse manos a la obra desde ya.



Hace un año empezamos con este espacio de divulgación en EL TIEMPO, gracias a la invitación de su director. Este 18 de mayo celebramos un nuevo Día de los Museos. Son muchas fechas significativas para mí.



Creo que han pasado cosas muy positivas en estos 12 meses, la más importante de ellas, el retorno a la presencialidad, lo que nos vuelve a dar vida común en espacios como los nuestros. Vamos a soñar, y ojalá a celebrar, que en la próxima edición de la Bienal de Venecia tengamos un espacio exclusivo dónde divulgar nuestra cultura y evocación a nuestros artistas. Debemos empezar a trabajar y sentir el orgullo de tener a Colombia presente y no ausente.

CLAUDIA HAKIM

* Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá

