¡Bienvenidos nuevamente!

Las nuevas tecnologías representan el más importante cambio que haya enfrentado la humanidad en siglos. Por esta misma razón debemos tener sentido crítico frente a ellas. Uno de los frentes más problemáticos, en mi opinión, es el choque entre mundo real y mundo virtual. La pandemia aceleró el fenómeno a causa de las estrictas cuarentenas para impedir el avance del coronavirus. Se volvió una costumbre mantenernos encerrados, y las nuevas tecnologías nos facilitaron la tarea, sin lugar a dudas.

Pero lo que pasó fue realmente preocupante: nos dimos cuenta de que el ser humano, gracias a la digitalización, puede vivir sin socializar y sin salir al mundo real. Ahora los evangelizadores de la digitalización, obnubilados por los datos y la inteligencia artificial, nos venden internet como el nuevo espacio natural para lo humano.



Eso es impensable, por ejemplo, para el caso del arte: el dilema para los museos y las galerías o los teatros no es entre virtualidad o no. El dilema es cómo garantizamos la suficiente seguridad para que las personas vuelvan a nuestras salas, porque esa es la forma de vivir estas expresiones. Disfrutar o conmoverse con una pintura o una escultura implica presenciarlas: la perspectiva, la monumentalidad, la profundidad, la textura y muchas otras experiencias –hasta la del olor de la pintura– solo se pueden disfrutar en vivo y en directo.



La pelea es dura: quienes insisten en vendernos universos paralelos virtuales tienen mucho poder y son muy inteligentes. La plataforma Facebook ha pensado convertir a esta red social en un metaverso: es decir, una ‘realidad’ en la que sus usuarios podrán disfrutar de una serie de experiencias, sin moverse de casa. Mark Zuckerberg quiere vendernos la idea de que es posible para un ser humano ‘estar’ en un mundo de pixeles.



No compro esa idea. Las experiencias de realidad son fundamentales y únicas. Las nuevas tecnologías les han permitido a muchos ver en imágenes al David de Miguel Ángel o los elevados frescos de la capilla Sixtina. Pero ello, que sin lugar a dudas es un gran avance, no se compara con el impacto que produce la visita real a esos sitios. No nos podemos equivocar en eso.



Vivir encerrado puede generar entusiasmo: evitar el tráfico, no pagar transporte, estar en casa –aunque no se esté–, recibir llamadas y organizar citas a cualquier hora eran la forma de asumir responsabilidades al clamor del encierro: no se podía de otra manera. Pero llegó la hora de decir: ‘¡Basta ya! ¡Es suficiente!’. No hay nada más importante que la relación personal: dialogar, intercambiar, socializar.

Las casas son espacios para habitar, de intimidad, para vivir en unión del grupo familiar; allí se genera una cultura. Pasa lo mismo con las empresas, que también tienen la suya, que se debe afianzar y arraigar. Las empresas exigen el intercambio de acciones entre cada uno de los colaboradores, aumentando el compromiso y brindando una experiencia única para crear un sólido lazo de emprendimiento.



Este sábado 28 de agosto, el Museo de Arte Moderno (Mambo) abre sus puertas con tres exposiciones: ‘Sindemia’, de la artista chilena Voluspa Jarpa; ‘Cicatrices’, de la artista Luz Lizarazo, y ‘Estados vibracionales’, de la artista Alba Triana; a estas muestras se les han dedicado investigación, tiempo, esfuerzo de producción; días y noches de montaje pensando en el público y su experiencia.



¿Qué sentiríamos si no tuviéramos asistentes a nuestras salas? ¿Si insistiéramos en el encierro haciendo un video 3D y que nuestros únicos visitantes fueran virtuales? La respuesta es sencilla: sentiríamos soledad y mucha tristeza. Sin presencialidad, todo se vuelve un dato, métricas, número de personas conectadas, tiempos de permanencia (dos, tres o cinco minutos)... Virtualizar todo puede ser desastroso en términos sociales, culturales y económicos. Volvamos a vernos. ¡Bienvenidos de nuevo!

CLAUDIA HAKIMDirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá*

