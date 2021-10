Un multilateralismo más eficaz

Los problemas globales necesitan soluciones globales. La pandemia que vivimos, el cambio climático, el delito transnacional –incluido el ciberdelito– y las crisis humanitarias son ejemplos de retos que no pueden ser resueltos por un solo país. El diálogo y la cooperación multilateral son vitales en la interacción de las sociedades para el bienestar y la convivencia de la humanidad.

Para Colombia, el multilateralismo es esencial. Nos urge comprometer a otros países en la respuesta común hacia asuntos mundiales que nos afectan. Aquí padecemos el problema de las drogas, la violencia y destrucción ambiental generadas por economías criminales que trascienden fronteras, el terrorismo, los fenómenos climáticos extremos, las barreras a nuestras exportaciones agrícolas e industriales y la migración masiva que requiere ayuda internacional.



Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el multilateralismo ha generado avances innegables en la definición de tratados, políticas y acciones colectivas por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Sin embargo, las organizaciones multilaterales están lejos de alcanzar los fines para los que fueron creadas. Las tensiones geopolíticas las afectan, hay falta de coordinación entre ellas y crece la desconfianza por la lentitud en sus burocracias y en sus logros.



Ejemplos hay de todo tipo. La OMC no logra impulsar un comercio que promueva el bienestar en todas las regiones y se percibe débil para frenar tensiones arancelarias y asimetrías que favorecen a las potencias. Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU llegan como miembros Estados que violan los derechos y promueven el extremismo político.

Por casi tres décadas, las convenciones en materia ambiental han buscado comprometer a los más grandes destructores del planeta con escasos frutos. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene misiones en conflictos puntuales, pero no ha prevenido ni actuado en guerras dolorosas, en parte por el sistema de veto que guía sus decisiones. El Estatuto que rige la Corte Penal Internacional no ha sido ratificado por países poderosos, lo que frena la acción global contra la impunidad en crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.



Sin desestimar las críticas a la politización de la Organización Mundial de la Salud, eminentemente técnica y no ha logrado que los países más pobres accedan a tecnologías de salud como las vacunas contra el covid-19.



Enfrentar estos problemas es lento y complejo. Se requiere revisar estructuras obsoletas y adoptar nuevos acuerdos vinculantes en campos emergentes de la política pública mundial. De igual manera, definir mecanismos de evaluación de resultados de los organismos y verificar el cumplimiento de las obligaciones que asumen los Estados.



Es urgente unir esfuerzos entre entidades globales y regionales, e involucrar a las organizaciones sociales, academia y sector privado debido a que hoy el discurso y la acción multilateral no se limitan solo a la interacción entre los gobiernos.



Es fundamental que el multilateralismo siga ocupando un lugar prioritario en la política exterior de Colombia. Los países que defienden el Estado de derecho internacional deben unir esfuerzos para protegerlo frente a intentos de gobiernos autoritarios. Teniendo en cuenta que estos buscan debilitar a los organismos multilaterales, promueven el nacionalismo a ultranza, y prefieren subsistir sin rendir cuentas y actuando de manera irresponsable con relación al resto de la humanidad.



El multilateralismo, sustentado en una gobernanza democrática global con patrones y reglas claras, seguirá siendo, en el siglo XXI, el medio idóneo para abordar retos universales de interés común.

CLAUDIA BLUM

