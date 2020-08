Logros de la política exterior

En dos años hemos consolidado una política exterior sustentada en la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del Plan de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque.

En legalidad, jugamos en la arena global un papel activo en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Abandonamos el silencio del pasado frente a la arbitrariedad. Con el Grupo de Lima hemos logrado que el mundo democrático advierta la crisis de Venezuela y presione la salida del régimen ilegítimo de Maduro.



Apoyamos a la OEA y promovimos la reelección de su secretario, Luis Almagro, comprometidos con una América democrática, segura y equitativa. En 2019 impulsamos, con Chile, a Prosur, foro que como valor central tiene a la democracia, y es ya el principal espacio suramericano de concertación de políticas.

Colombia seguirá trabajando por un mundo sostenible, donde primen el Estado de derecho, el empoderamiento económico de las personas y se avance en bienestar y en la reducción de las brechas sociales.

Trabajamos en una relación constructiva con el Consejo de Seguridad de la ONU y esperamos que su Misión de Verificación del Acuerdo de 2016 continúe durante este Gobierno.



Dejamos a un lado la pasividad ante el problema de las drogas. Priorizamos la cooperación mundial para enfrentar el fenómeno, que creció internamente entre 2013 y 2017, con todas sus amenazas a las comunidades y líderes sociales.



En emprendimiento, las embajadas posicionan al país como destino de inversiones y abren mercados a exportaciones no tradicionales. Desde abril somos miembros plenos de la Ocde, y pasamos de espectador pasivo a país decisor en la agenda mundial de cooperación y desarrollo. Como presidentes de la CAN, planteamos una agenda andina más ambiciosa en comercio, ambiente y economía digital.



La equidad es la finalidad de nuestras acciones. En todos los foros defendemos la Agenda del Desarrollo Sostenible con sus objetivos de bienestar, innovación y responsabilidad ambiental. Impulsamos el Pacto de Leticia, que une a siete países en la protección de la Amazonia. Firmamos el Acuerdo de Escazú para avanzar en materia ambiental.



De forma solidaria, hemos acogido 1,8 millones de venezolanos. Secundamos la Conferencia Internacional de Donantes de mayo pasado, que logró 2.700 millones de dólares para los países receptores de migrantes.



Durante la pandemia hemos organizado el retorno de más de 30.000 colombianos en 230 vuelos humanitarios. Activamos iniciativas con Brasil, Perú y Ecuador para coordinar respuestas en la frontera. Gestionamos cooperación internacional con varios países para mitigar el covid-19. Con la diplomacia científica, acompañamos al Ministerio de Salud para acceder oportunamente a las vacunas.



Legalidad, emprendimiento y equidad también están presentes en nuestras relaciones bilaterales. Con Estados Unidos, los países europeos y socios de América hemos intensificado las agendas políticas, económicas y de cooperación, enmarcadas en esos pilares. Hemos fortalecido lazos con socios no tradicionales de África, Asia y Oceanía, que han abierto nuevos espacios al comercio y la cooperación.



En el frente institucional, seguimos fortaleciendo la carrera diplomática, y este año el 29 % de los embajadores son de carrera, la cifra más alta en la historia. En dos años aspiramos llegar al 50 %. Avanzan en el Congreso los proyectos de ley sobre fronteras y migraciones, que fortalecerán las políticas nacionales en estas materias.



Claudia Blum

Ministra de Relaciones Exteriores