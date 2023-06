Existe una canción de 1987 que envejeció muy bien y sin cirugías: Socios a la fuerza de La Polla Records. “Muy pronto fui socio de la iglesia, más tarde me asociaron a una escuela”, rezonga en su segunda estrofa, y luego, en la tercera, lo canta más claro que un gallo: “Y en ni uno de estos casos a nadie se le ocurrió, pues, soy el interesado, preguntadme mi opinión”.



En el sector de la cultura pasa igual, o como mínimo pega en el palo. Más por necesidad que por normatividad, más por el manido romanticismo de “amor al arte” que por obligación; más por sentirnos como parte de una comunidad y un frente común que por vernos como bichos aislados. Por todas las anteriores y más, aceptamos que nos metieran en un mismo saco y conjunto, con lo cual cada vez que alguien toma la palabra y habla por los demás creemos que está defendiendo unos intereses comunes y no unos individuales.

Cuando pienso en las dos tutelas que entre 2014 y 2022 ganamos con Rock al Parque (sí, si usted aún no lo sabe es posiblemente el único festival del mundo que ha sido entutelado no una sino dos veces), recuerdo que en la primera quien la instauró usó una comunicación de doble vía. Por un lado, anunció por redes sociales y medios que era una acción legal para defender los derechos de todos los músicos colombianos; por el otro, las pretensiones que textualmente figuraban en la tutela: “Que cancele la realización del Festival Rock al Parque o que se suspenda hasta que este no cambie las políticas que violan mis derechos constitucionales y me garantice la participación en él como a cualquier ciudadano”, y “Que ya no se permita usar la palabra ROCK en su nombre ya que el festival no es exclusivo de ROCK (…) y las personas se confunden y esto afecta mis derechos al no permitirme desarrollar plenamente mis actividades con el rock porque el festival ha vendido una imagen errónea del rock a las personas quienes piensan que las corrientes del folclor con instrumentos electrónicos son rock”.

Pese a lo controversial y al tiempo que dentro de una organización requiere afrontar una situación así, siempre creí que estas tutelas situaban a Rock al Parque en una categoría diferente: la de los festivales en los que los ciudadanos establecen un sentido de propiedad, identidad y reclamación que no tiene precio. Ni el mercadeo, ni el mejor eslogan ni activación alguna podría lograr algo así. Pero esto no le resta a la triquiñuela de una doble militancia, con una acción que supuestamente iba a favorecer a todo un sector cuando en realidad obedecía a las demandas de un solo individuo.

En las últimas semanas mucho se habló del malestar generalizado del sector de la cultura frente al gobierno nacional. Se conoció una carta firmada en amplio número por gestores, gestoras, artistas y profesionales de trayectoria, y luego se supo de una reunión de tres horas en la que tras numerosas intervenciones de los convocados, le entregaron al presidente un sobre vacío para que se los regrese con una hoja de ruta clara para la cultura en Colombia. Más allá de lo anecdótico, se entiende entonces que una vez el búmeran esté de vuelta traerá no solo luces y respuestas para los individuos ilustres sino para todos los anónimos que no fueron llamados, para los socios a la fuerza de un reclamo en el que el organigrama parece sacado de esa misma letra de La Polla: “En el ejército pude ser socio de generales, todos en el mismo carro, ellos arriba, yo abajo”.

En un país en el que la cartera de defensa tiene más recursos que la de cultura, la comparación es absolutamente odiosa pero la cultura también es una guerra que se lucha en las trincheras y no en las salas de juntas ni en los cocteles, y en la que también son comunes los falsos positivos (dicho esto con todo respeto por los familiares y la memoria de las víctimas de esta atrocidad real). Y aunque como en la canción todos vamos en el mismo carro, abajo van los soldados y arriba las generalas y generales, que en algunos casos se han puesto a sí mismos los soles que llevan en la solapa del traje y que pocas veces estarían dispuestos a tirarse sobre la granada a punto de explotar para salvar a los otros.

La gestión con carro oficial y chofer no es menos difícil pero sí más fácil, y lo que no pueden olvidar quienes en el sector hablan por los demás es que eso no los convierte en todo caso en la cúpula militar de la cultura. Señalar el estado de las cosas en los territorios más saqueados y olvidados por décadas tampoco los convierte en voceros. Para serlo, en algunos casos puntuales, tendrían que haber nacido allí y carecer del ego y de ese protagonismo autoinfligido que se han dado como “representantes”.

Si en sus perfiles en Instagram estas personas o personajes reemplazaran las palabras “cultura” y “gestión” por “pañales” y “promoción” se darían cuenta que el sector sigue existiendo y que no son ni somos imprescindibles, y que no es lo mismo estar interesado en que la cultura orbite alrededor del ombligo de uno a estar dispuesto a lanzarse encima de la granada como ya se dijo. Trepadores y lanceros no vienen siendo lo mismo, se entiende absolutamente que alguien debe dar el primer paso para lanzar el búmeran pero no quiere decir que es la única cabeza por la que este sobrevolará durante todo su recorrido.

CHUCKY GARCÍA

