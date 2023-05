El baile de los que sobran

Cada vez que se anuncia un nuevo concierto en Colombia, la conversación en redes gira alrededor del mismo chiste: vender un riñón en el mercado negro para poder pagar la entrada. Y no es descabellado: en 2022, la música en vivo experimentó un repunte y hasta una sobreoferta, con espectáculos de artistas top apenas separados por algunos días o que dentro del calendario coincidieron y compitieron con festivales de pago y gratuitos.



(También le puede interesar: Música: la delgada frontera entre ‘show’ y ayuda humanitaria)

Algunos se quejan cuando esto último pasa, pero es lo normal o lo que debería pasar siempre: aunque suene a que ya no estamos hablando de vender uno sino los dos riñones, y en combo con el páncreas o el hígado, es la forma más real de tomarle el pulso a la salud de la música en vivo, en un país o una ciudad capital.

Los festivales son absolutamente importantes y cuando aquí no pasaba nada mantuvieron viva la ilusión de que algún día contaríamos con una cultura de conciertos. Convencieron al sector público y privado de que hacer o patrocinar festivales era necesario y hasta buen negocio, formaron a toda una camada de profesionales en oficios relacionados con el sector de la música y a otros los llevaron a crear medios independientes, así fuera solamente para acreditarse y entrar gratis (a muchos les enfurrusca, pero véanlo como algo que ha permitido que conserven sus órganos vitales).

Pero, aun con todas estas bases, consumidores creyentes y hasta políticas públicas que sembraron, los festivales son como circos que una vez terminan sus funciones de fin de semana recogen todo, levantan su carpa y luego de eso no volvemos a verles la cara a magos, trapecistas y payasos hasta el siguiente año. Y en ese orden de ideas, por ejemplo y para no dar más vueltas, es más fácil que un extranjero que nos visita por temas de trabajo y que tiene un día libre entre semana gaste su tiempo y dinero en algún concierto de a pie, esos que a menor escala se dan en un bar o espacio no convencional, que a mediana escala se realizan en auditorios, teatros y salas concertadas, o que en una escala mayor se toman coliseos, parques, arenas o estadios.

¿Cómo mantener este ritmo creciente de compra de entradas y, hablando de boletas, cómo hacer para que las tiqueteras reinviertan en oferta o infraestructura? FACEBOOK

TWITTER

Conciertos de a pie y festivales, en todo caso, hacen pareja y bailan un mismo vals, al que en términos de producto interno bruto no se le ha parado bolas al ciento por ciento, hasta ahora. EL TIEMPO publicó esta semana que en el primer trimestre del año, gracias a sectores como el financiero y el del entretenimiento, la economía colombiana avanzó un 3 % y el PIB se expandió, con una dinámica en la que el comercio, la industria y la construcción cedieron su protagonismo al sector financiero y de seguros y a las “actividades artísticas y de entretenimiento” (que dentro de ese 3 % aportaron un 0,7 %).

Mucho ojito que en esas actividades de entretenimiento están metidos los juegos en línea, con lo cual estaríamos ante una victoria a medias que vista como un vaso medio lleno y no medio vacío confirma lo dicho por este diario en su nota: “Los conciertos y muchas otras actividades culturales están generando movimiento en el país”. La apuesta por una oferta muy fuerte de música en vivo está funcionando y dejando dividendos, pero no de una forma romántica sino con cifras y haciéndole ver al colombiano del común que los héroes de la recuperación económica no son solamente los supermercados que bajan los precios a cientos de sus productos.

Curiosamente, un jugador indispensable para doblar esta apuesta en este momento exacto, el Ministerio de Cultura (o Ministerio de las Culturas, las Artes, los Saberes y los Despidos, como diría Naranjín) de momento tiene más cara de pogo que de baile olímpico. Y eso que acá amamos los pogos. La gran incógnita que queda entonces es qué tiene en mente el Gobierno Nacional para incentivar a los que siempre ponen toda la carne sobre el asador y corren el riesgo de salir quemados para que no decaigan en su oferta (productoras grandes e independientes, principalmente), cómo mantener este ritmo creciente de compra de entradas y, hablando de boletas, cómo hacer para que las tiqueteras reinviertan en oferta o infraestructura algo de la gran tajada que se llevan.

Cuando en Colombia no pasaba mayor cosa en materia de conciertos y festivales, las tiqueteras al menos debían invertir en renta de locales, contratación de personas para atender dichos puntos de venta y hasta en papelería y suministros para oficina, pues imprimían las boletas en físico. Pero ahora no solo se ahorran estos gastos sino que cobran hasta por los códigos QR de las entradas, por enviar un email al comprador o por mandarle las manillas VIP a su casa, no importa si este vive cerca y le queda breve ir a recogerlas.

CHUCKY GARCÍA

(Lea todas las columnas de Chucky García en EL TIEMPO, aquí)