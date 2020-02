De la memoria a las acciones

La última semana se reunieron en Jerusalén, la capital del Estado de Israel y del pueblo judío, cerca de cuarenta líderes, entre ellos reyes, príncipes, presidentes y jefes de Estado, para declarar al unísono: “Recordamos el Holocausto y luchamos contra el antisemitismo”.



Este fenómeno del antisemitismo ha elevado su cabeza brutal, nuevamente, en los últimos años. Ataques contra judíos y sus instituciones ya no son actos extraños y ocurren en Europa, Norteamérica y América Latina.

A veces disfrazados de diferentes ideologías o políticas. A veces explícitos en las redes sociales o en espacios públicos. Este discurso de odio niega los derechos religiosos, comunitarios, litúrgicos e individuales de los judíos. Y, en varias ocasiones, envuelto en argumentos políticos, el antisemitismo se manifiesta en la negación de los derechos nacionales del pueblo judío a ejercer su independencia. Eso es antisemitismo vestido de antisionismo.



Setenta y cinco años después de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, el monstruo camina de nuevo entre nosotros. Hoy, la ignorancia y la falta de educación sobre el Holocausto y el antisemitismo fomentan un quiebre espantoso en nuestras sociedades. Sin ir muy lejos, uno de cada cuatro franceses no ha escuchado sobre el Holocausto, según estudios del Comité de Reclamos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, advirtió hace unos días que sin acciones urgentes habrá una fuga masiva de judíos de Alemania.



Aquí, en Colombia, no se estudia en los colegios este capítulo, el más negro y terrible de la historia de la humanidad. El peligro es enorme, porque estos vacíos en los sistemas de educación, en la sociedad y en la política se llenan rápidamente con ideas distorsionadas, argumentos falsos u odio puro.



Por esto llamo la atención a las diferentes autoridades educativas, para que fomenten la enseñanza del Holocausto en todas las instituciones del país. Este deber educativo, moral y político se puede implementar en una variedad de formas: a través del arte, de exposiciones, con programas en las escuelas, charlas y otros más. Actualmente, con las redes sociales, existen diferentes alternativas para educar sobre el tema. Todos estos esfuerzos tienen un objetivo: que este fenómeno no pueda elevar su cabeza aquí en Colombia.



Tenemos un deber, un deber histórico, moral y práctico de traducir la memoria en acciones. Y por esto hago un llamado a las autoridades colombianas para hacer, para actuar y adherir a Colombia a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Ihra, por su sigla en inglés); este es un acto necesario.



Esta adhesión facilitará la educación sobre el Holocausto. Permitirá compartir experiencias con otros miembros de la Alianza. Además, la adopción de la definición que abarca las diversas formas de antisemitismo en la actualidad ayudará a las diferentes agencias y autoridades para condenar a los antisemitas, sancionar sus actividades y evitar actos violentos contra judíos.



Hace unos días, en la misma ceremonia en Yad Vashem, el presidente Reuven Rivlin dijo: “Espero y ruego que desde este recinto salga un mensaje hacia todos los países de la Tierra, que los líderes del mundo se mantengan unidos en la lucha contra el racismo, el antisemitismo y el extremismo, en defensa de la democracia y los valores morales. Esta es la convocatoria de nuestra era. Este es nuestro reto. Esta es nuestra elección”.



Elijamos todos implementar las lecciones de nuestro pasado. Escojamos el imperativo, que este fenómeno no ocurra ¡nunca más!



CHRISTIAN CANTOR

Embajador de Israel