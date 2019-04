El reto que tenemos con la educación virtual

El aprendizaje hace parte de un proceso inmutable del ser humano; sin embargo, las maneras de enseñar se transforman en línea con los cambios socioculturales del mundo.

De ahí que sea de vital importancia que las instituciones educativas, acorde con su compromiso con la educación, sean receptoras de las transformaciones y flexibilicen sus modelos de enseñanza, en línea con las necesidades formativas de los profesionales de hoy.



Esto, debido a que son cada vez más las personas que ven la virtualidad como una aliada de crecimiento, ya no solo como facilitadora de optimización de tiempo y movilidad, sino como una garantía de calidad, desarrollo social y aprendizaje personalizado.

Hace diez años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hablaba de los riesgos y oportunidades que abrían las TIC en nuestra región, en donde se destacaba el garantizar la calidad educativa y la integración de políticas frente a modalidades virtuales, y desde entonces este ha sido un gran reto en el país y en la región para otorgar la confianza debida a la educación virtual.



En Colombia, según cifras del Ministerio de Educación Nacional, para el año 2017 se disparó un 98,9 % el crecimiento de la educación virtual, lo que representa una gran oportunidad, pero sobre todo un desafío, porque ya no solo es necesario el acceso y la oferta, sino la calidad en los contenidos y el aprendizaje. En Educación Continua para el año 2018 el número de estudiantes en la modalidad de educación virtual aumentó un 138 % con relación al 2017.



Las tecnologías personales e inteligentes promueven una participación más activa de las personas en su proceso de aprendizaje y aumentan su independencia en formas más abiertas y conectadas, acentuadas por contextos personales más ricos.



Es por esto que las propias dinámicas del consumo marcan metodologías de formación cada vez más personalizadas, con un aprendizaje centrado en el participante y su proceso, en donde las instituciones educativas no solo deben garantizar una pedagogía acorde con las experiencias mediadas por las TIC y la alta calidad académica, sino una apuesta visionaria adaptada a las necesidades de las personas de hoy.



Ya son numerosas las universidades en el mundo y en Colombia –como la Pontificia Universidad Javeriana– que están comenzando a trabajar en nuevas metodologías como aulas invertidas, espacios maker, gamificación, realidad virtual y aumentada, comunidades en línea, simuladores, insignias digitales, tecnologías 3D, entre muchas otras formas de aprendizaje virtual.



Lo importante, no obstante, es potenciar en las personas capacidades de pensamiento que van más allá de lo que puede obtener fácilmente de un dispositivo tecnológico, se trata de formar en competencias relevantes para el mundo laboral emergente. Ese es el reto que tenemos hoy en día.



* Director de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana.