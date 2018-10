¿Poliamorosos o polígamos?

Si la especie humana está predispuesta a la monogamia ha sido una discusión de siempre entre quienes creen en la fidelidad eterna y los que defienden la idea de que genética y naturalmente los humanos somos polígamos.

Y luego están los poliamorosos, un concepto existente desde hace décadas (acuñado en el diccionario desde 1992), pero que yo no conocía, que al parecer está creciendo en popularidad entre las nuevas generaciones, particularmente entre los millennials (ahora en los 20 y 30), y quiere decir que, de común acuerdo, los participantes en una relación favorecen amores abiertos con múltiples parejas sexuales y/o románticas, que saben y aceptan la existencia de ‘otros’ u ‘otras’.



Esta moderna ética sexual es muy geométrica y está asociada con triángulos y cuadrángulos. En todo caso, los poliamorosos rechazan la monogamia por sofocante, opresiva o simplemente no es de su gusto.



A primera vista, más bien parece otro nombre para las ganas de ponerle los cuernos a la pareja. Al mismo tiempo, hay que considerar los argumentos. Los millennials o generación Z han crecido en una cultura altamente sexualizada a través de las redes de internet, con pornografía disponible a un grado sin precedentes, fácil exposición de contenido gráfico, acoso digital, romances digitales, relaciones digitales.



Esa realidad, según los expertos, puede dar lugar, de un lado, a la perpetuación de abusos y estereotipos, como seguimos viendo alrededor de la revolución provocada con el movimiento #YoTambién (#MeToo); y, de otro, a actitudes sexuales más permisivas.

No quiere decir que los jóvenes sean más promiscuos. Hay muchos estudios que muestran que, en promedio, la generación Z tiene el mismo número de parejas sexuales por persona que sus papás, los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964), y que esperan más tiempo para empezar a tener relaciones sexuales.



Quiere decir que son supuestamente más tolerantes a la idea de compartir parejas y a arreglos abiertos, más escépticos sobre matrimonio e hijos, y con mayor amplitud mental hacia todas las identidades sexuales y de género.



Digo ‘supuestamente’, porque, aunque los medios anuncien el poliamor como una nueva tendencia “que está ganando masa crítica”, que en Tinder, el sitio más popular para hacer citas por internet, son frecuentes las propuestas de ser parte de formas amorosas geométricas y hay casos conocidos entre celebridades, no se trata ‘todavía’ de algo tan extendido como dicen los medios.



Los defensores de la poligamia afirman que los humanos somos capaces y estamos mejor adaptados para relaciones consensuales entre más de dos personas y que la vida es a menudo mejor y más rica como resultado.



El sexólogo español Manuel Lucas Matheu escribe que no estamos biológicamente predispuestos a la monogamia, y que si la practicamos es solo porque somos pobres. “Los ricos no son realmente monógamos. Lo que son es polígamos secuenciales, es decir que a lo largo de su vida tienen consecutivamente varias parejas, una detrás de otra”, explica. “Los que no somos ricos no podemos serlo porque separarse y divorciarse conlleva un enorme daño económico. La poligamia también es muy cara, ni usted ni yo nos la podemos permitir”.



Igualmente, hay muchos estudios y argumentos de otros expertos que demuestran que la monogamia conduce al florecimiento económico, estabilidad familiar y una mayor igualdad entre los sexos.



Desafortunadamente, una columna no permite entrar a analizar asuntos como celos, embarazos, hijos o arreglos financieros entre poliamorosos.



Pero, en caso de que tenga curiosidad de si el poliamor podría convenirle, pregúntese si el pensamiento de su pareja en los primeros signos de ardor romántico con otra persona le provoca lujuria, indiferencia o rabia asesina.



Si es el último, lo mejor es evitar el poliamor.



CECILIA RODRÍGUEZ