Facebook quiere ser Cupido

Facebook ha decidido entrarle de frente al mundo del amor y ofrecer servicios de casamentero.



Sí, sí, el mismo Facebook que cíclicamente aparece en las noticias, a veces por escándalos relacionados con violación de la privacidad y mal manejo de los datos de sus usuarios y otras por monetizar esa información confidencial para impulsar publicidad dirigida por parte de terceros y para el lucro de sus dueños.

Hace apenas unos días se destapó un nuevo ejemplo de esas prácticas laxas con la información privada: Facebook fue inculpado de usar millones de números de teléfono que los usuarios habían proporcionado para autenticación de cuentas, para fines publicitarios.



No se preocupe, dice la compañía. Esta vez hemos actualizado y mejorado nuestras prácticas, y ahora usted puede encontrar el amor de su vida gracias a nuestro buen manejo de información y nuestros nuevos algoritmos.



Hubo un tiempo cuando creíamos que esa oferta era cierta y que la principal razón del funcionamiento de Facebook era facilitar a amigos o conocidos conectarse y compartir información sobre ellos mismos, pero, después de tantos abusos, muchos usuarios han decidido minimizar la información que brindan intencionalmente a la empresa o salir del todo de la plataforma.



Ahora, con su aplicación de citas, Facebook intenta renovar lo que alguna vez prometió: conexión, a cambio de lo que la compañía valora más: sus datos. Al mismo tiempo está el argumento de que Facebook ya sabe más sobre los gustos, preferencias y datos personales de sus miembros que cualquier otro servicio de citas por internet.



Lo que el nuevo servicio ofrece para miembros mayores de 18 años es ayudarles a encontrar posibles “coincidencias” y comunalidades con otros usuarios en la misma plataforma. Esto se hace sobre la base de las páginas que les gustan, amigos de amigos o personas que asisten a los mismos eventos o gustan de la misma comida.



Las aplicaciones de citas en general albergan información personal aún más confidencial que la que la gente publica normalmente en Facebook, como ubicación, intereses, fotos, historial profesional, gustos, esperanzas, miedos, preferencias sexuales.



Si no se puede confiar en Facebook con el número de teléfono, ¿se le puede tener confianza para salvaguardar su historial de citas?



Facebook ha dicho que actualmente no está monetizando el servicio, y lo presenta como altruismo. “En este momento, la misión es conectar a las personas”, dijo uno de los gerentes de la empresa. Sin anuncios, sin intención de ingresos, solo amor.



Pero Facebook ha mentido muchas veces en el pasado, sigue mintiendo ahora, y no hay nada para asegurar que no va a cambiar de posición en el futuro. Después de todo, la compañía está impulsada por dólares publicitarios. Es ingenuo creer que los datos del perfil de citas no son vistos como una valiosa adición a la colección de información recopilada que los anunciantes desean fervientemente.



Uno tendría que estar muy desesperado para darle a una compañía con la historia de Facebook cualquier idea de su vida romántica y de lo que está buscando en una pareja potencial.



Sin embargo, hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Miles de millones todavía inician sesiones en Facebook y depositan información personal cada día, a pesar de los escándalos y los riesgos.



Aparte del dudoso propósito altruista, hay números para considerar: las plataformas de citas son un mercado caliente de mil millones de dólares. De 2014 a 2019 ha crecido un asombroso 920 por ciento globalmente. En comparación con la competencia, como Match Group, dueño de 45 empresas relacionadas con citas, incluyendo la popular Tinder, Facebook cuenta con una base de 2.400 millones de usuarios. Con su nueva función, Facebook le apunta a un mercado de $ 2.200 millones de dólares.



¿Facebook, Cupido o casamentero? Definitivamente, no.



CECILIA RODRÍGUEZ