Animales gais: ¿por qué no?

un zoológico de Alemania hicieron noticia internacional el año pasado porque no solo se habían emparejado siendo ambos machos, sino que habían adoptado un huevo abandonado y estaban incubando pingüinito. La existencia de animales gais no se reduce a pingüinos. Aunque nueva, la exploración del mundo animal homosexual entre zoólogos, biólogos y otros científicos está produciendo ‘descubrimientos’ fascinantes.

Los grillos machos tienen canciones de apareamiento y bailes entre sí, las monas macacas japonesas se unen en parejas sexuales exclusivas, varios tipos de cangrejos machos ocasionalmente se entregan a sesiones maratónicas de sexo que duran días. Igualmente se encuentran arreglos homosexuales en varias especies de calamares, serpientes marinas, aves y en ganado. Investigadores han registrado actividad homosexual entre más de 1.500 especies, entre ellas varios simios.



¿Por qué ese conocimiento no forma parte de lo que aprendemos sobre la fauna? Porque, igual que en las investigaciones sobre todo lo que afecta a los humanos, el estudio del reino animal parte de una línea de base heterosexual y, por consiguiente, ha llegado a suposiciones erróneas acerca de la actividad sexual de los animales.

Para comenzar está la teoría darwinista de que la evolución animal se centra en asegurar la reproducción. ¿Cómo se explica entonces la prevalencia de comportamientos homosexuales en el reino animal, cuando no contribuyen a ese objetivo biológico fundamental? La respuesta está forzando una revisión en biología animal conocida como la paradoja de Darwin.



Las teorías abundan: unos científicos creen que el homosexualismo animal es como un “periodo de práctica” que conduce a sexo reproductivo; otros, que los animales “se confunden”. En cada caso, la idea es que al final la reproducción prevalece. Estudios más recientes sugieren que la fauna gay ha estado siempre presente: los primeros animales que se reproducen sexualmente pueden haberse apareado con cualquier otro individuo con el que se encontraron, independientemente del sexo. Esas estrategias reproductivas todavía existen entre especies hermafroditas.



Con el tiempo, las señales sexuales evolucionaron: diferentes tamaños, colores, características anatómicas y comportamientos permiten que diferentes sexos se identifiquen entre sí con mayor precisión para la reproducción. Pero el apareamiento entre individuos del mismo sexo continúa, y, aunque la actividad heterosexual otorga beneficios reproductivos, la existencia del homosexualismo en el reino animal no ha afectado la propagación de las especies ni impedido su evolución.



Tras las explicaciones biológicas hay una muy humana: gran parte de las investigaciones que han dominado el campo de estudio de la fauna fueron hechas por hombres heterosexuales blancos que no documentaron con precisión lo que estaban viendo porque iba contra las corrientes de pensamiento de la época que consideraban el homosexualismo una anormalidad.



El reconocimiento del comportamiento homosexual entre animales no correspondía a las normas culturales dominantes según las cuales cualquier comportamiento sexual que no sea para producir crías era un desperdicio, una aberración y en muchas religiones, un pecado.



Las corrientes culturales siempre afectan nuestras observaciones de la realidad humana o animal, la biología, la historia, la política... En general tendemos a preguntar ‘¿por qué?’, en cambio de preguntar ‘¿por qué no?’.



En el caso del homosexualismo animal, el efecto de esa visión exclusiva sobre la aptitud evolutiva ha limitado la posibilidad de una visión más inclusiva. La simple verdad es que existe y no necesita justificación.