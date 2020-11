Si Hacienda reacciona, ¿qué hace el DNP?

Por fin, el Ministerio de Hacienda está bajándose de la nube de optimismo en que se encontraba y que lo llevaba a plantear pronósticos demasiado positivos sobre la economía nacional. Sus ajustes sobre el golpe de la economía en este año y sus pronósticos para el 2021 demuestran que siente que es imposible negar el inmenso costo que estamos sufriendo los colombianos este año y lo difícil que será la recuperación el año entrante. La nueva proyección de Minhacienda es una caída del -6,8 % este año y un crecimiento de 5,0 % en 2021. Nos vamos acercando a lo que afirma la Cepal, aún más grave.

La pregunta que surge de inmediato es qué va a hacer el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que tiene la responsabilidad de las estrategias sociales para enfrentar la pobreza de millones de colombianos en medio de la pandemia. Ante el reconocimiento de la máxima autoridad económica sobre la mayor gravedad de la crisis del país, el DNP no se puede quedar callado. Esas nuevas cifras más cercanas a los pronósticos sobre el país del Fondo Monetario Internacional y de la Cepal, entre otros, demuestran que las estrategias para preservar el nivel de subsistencia de los millones de colombianos también tienen que ajustarse al alza. Si antes de que se conocieran estos ajustes del golpe económico que vive el país las medidas de apoyo, especialmente a los millones de vulnerables, eran claramente insuficientes, ahora lo son con mayor razón.



A esta revisión de Hacienda hay que agregarle los nuevos cálculos acerca de la pobreza, así como los resultados de las encuestas sobre percepciones que ha realizado el Dane que, junto con los resultados de las recientes encuestas mensuales de empleo, demuestran la veracidad de algunos cálculos en los que la pobreza puede estar cerca del 50 %. La mitad del país subsistiendo y casi una cuarta parte que no puede tener las tres comidas diarias, es decir, en miseria, son una luz de alarma que no puede dejar indiferente al DNP.



La actitud de su director le ha impedido reconocer lo que pasa en Colombia. Recuerdo cuando afirmaba que todo andaba bien antes de la pandemia y que solo al covid-19 se le debía la crisis actual. Qué pensaría cuando las cifras de pobreza antes de esta crisis ya demostraban que con crecimiento positivo aumentaban la pobreza y la desigualdad. Es evidente la gravedad de lo que está sucediendo ahora. La crisis de demanda urbana ya afecta seriamente el campo colombiano, que está perdiendo cosechas y arruinándose, por ello se requiere una respuesta del DNP. Les tocó ajustar las ayudas, así se aumente el déficit fiscal y la deuda. Al DNP le queda muy poco tiempo para reaccionar porque el deterioro mayor reconocido por Haciendo significa más gente pidiendo auxilio del Gobierno, que es al que le corresponde responder.



Ajustes en los apoyos para los millones adicionales que no están recibiendo ayuda gubernamental, aumento del Ingreso Solidario; por fin, empleos de emergencia para estos sectores de población vulnerable que se ha movido, aun en tiempos mejores, en la informalidad son respuestas imprescindibles. Que se ahondará el déficit fiscal, sin duda, pero explíquele al país, sobre todo a los más afectados, cuál es la alternativa. Tocará, de pronto, adoptar medidas como las que ha tomado Ecuador, que se ha apoyado en el sector privado y en los salarios más altos, poniéndolos a contribuir para financiar apoyos hacia estos sectores de población.



Ante estos reconocimientos del Ministerio de Hacienda, es absolutamente inaceptable que el DNP haga mutis por el foro. La tecnocracia también tiene costos políticos, así que su inacción le pasará cuenta de cobro.



Cecilia López Montaño

