Qué hacemos con Alicia Arango

No es la primera vez ni será la última, si no se hace algo, que Alicia Arango, hoy ministra del Interior, hace afirmaciones no solo fuera de tono, sino claramente ofensivas. De hecho, cuando ocupaba la cartera del Trabajo demostró que respaldar sus propuestas con estudios serios no es su fuerte, y por ello logró crear polémicas, pero no ganarse el respeto de quienes conocen el tema. Pero su última salida, ya en la cartera de la política, es de tal gravedad que amerita análisis más de fondo. Contra lo que puede pensar el Gobierno, esta reflexión es por el bien de esta administración y no simplemente una crítica más.

El problema de orden público más grave que tiene actualmente Colombia, y por ende el gobierno Duque, para quien la seguridad es supuestamente su prioridad, es el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc. No es necesario repetir las cifras, y menos recordarle al Gobierno que aún hoy, la desaparición sistemática de los miembros de la Unión Patriótica es uno de esos pecados de esta sociedad que le han puesto una mancha negra a este país. Repetir esta historia, como parece, es inadmisible.



No hay disculpa posible, y si no se toman estos asesinatos con la debida seriedad y no se frena rápidamente el desangre actual, este gobierno pasará a la historia como uno merecedor de una sanción mundial aún mayor que la que le ha hecho hasta ahora Naciones Unidas. La comunidad internacional en pleno nos calificará como un pueblo que ignora los elementos básicos de convivencia de cualquier sociedad del siglo XXI y, por consiguiente, no merecedor de ningún respeto, y menos de apoyo. No es una exageración, y el Gobierno ya está sintiendo pasos de animal grande, así quiera descalificarlos o ignorarlos.



Por todo lo anterior y mucho más, es inaceptable que la ministra del Interior, Alicia Arango, con su afirmación trate de minimizar la gravedad de la situación que enfrenta, entre otras, su cartera dentro del gabinete. Claro que la vida de todos los colombianos tiene que respetarse y ninguna muerte violenta tiene justificación, pero sus desafortunadas palabras demuestran que o no tiene idea de lo que significa ser un líder social o un profundo desprecio por estos individuos, mujeres y hombres.



Lograr ser reconocida o reconocido dentro de una comunidad llena de necesidades, como alguien con la capacidad de representar sus intereses, significa haber demostrado una gran sensibilidad, generosidad y voluntad que no abundan en este país. En consecuencia, perder de manera sistemática este tipo de personas significa matar el liderazgo regional en Colombia. Para no mencionar el desestímulo que significa para los desmovilizados de la guerra ver cómo matan a sus anteriores compañeros.



Por consiguiente, en vez de igualarlos con las víctimas de los atracos, lo que tienen que buscar un gobierno y una ministra del Interior es tratar de encontrar no solo las razones de estos asesinatos, sino a sus autores intelectuales. Obviamente, deben ser aquellos que necesitan que nada cambie y siga predominando el nivel de marginalidad de amplias poblaciones del país. Impedir que tengan voz, porque precisamente matar a sus líderes es matarles su voz.



La historia es el verdadero juez de los gobiernos, y si esta frase de la mininterior se convierte el norte de su estrategia frente a esta tragedia nacional, el presidente Duque y su equipo asumirán un inmenso costo. Por ello es fundamental que Alicia Arango entienda la trascendencia que adquieren sus palabras y que su función, más que aparecer en los medios con sus posturas, es contribuir a resolver los serios problemas que enfrenta todo gobierno, y en particular el del presidente Duque.



El país en general no está conforme, como lo dicen claramente las encuestas, sin que se note un cambio positivo. Minimizar hechos graves es inaceptable, pero ridiculizarlos es una falta de respeto con ese país mayoritario que quiere ver realmente el inicio del posconflicto y no la continuación de la guerra.



Cecilia López Montaño

