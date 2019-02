¿Por qué tanta indiferencia?

Por fin, el Gobierno reconoce que la economía colombiana necesita un fuerte impulso porque, al paso que iban muchos economistas de la línea oficialista, se estaba cumpliendo el viejo adagio de que ‘en tierra de ciegos, el tuerto es rey’. Se respira en círculos gubernamentales cierta satisfacción con los últimos informes de los organismos multilaterales. El FMI acaba de publicar un pronóstico del crecimiento de América Latina este año, en el cual Colombia se sitúa como el tercer país con mayor crecimiento de la región después de Chile y Perú. En números concretos, el crecimiento de América Latina y el Caribe sería de 2 % este año y 2,5 % para el 2020, mientras que para Colombia, los datos respectivos –3,3 % para este año y 3,6 % para el próximo– generaron cierta euforia.

El mismo informe resalta que en Colombia, este crecimiento será justificado por el respaldo de la política monetaria, la coyuntura de elecciones regionales, la ejecución de proyectos de infraestructura 4G y la política tributaria con la ley de financiamiento. Por alguna razón que inquieta, no se menciona esa necesaria reforma rural como motor de crecimiento, que, además, es el compromiso número uno del acuerdo de paz con las Farc.



El Gobierno parece reaccionar, y no parece conformarse con un crecimiento claramente mediocre que se aparta no solo de lo que ha sido la historia de la economía colombiana, sino que ignora su verdadero potencial. Para no ir muy atrás en la historia, vale la pena remontarse al 2003 para ver que el país ha llegado a niveles de crecimiento promedio superiores, en algunos años, al 5 %, con la obvia excepción del período de la reciente crisis financiera mundial. Pero, inclusive mirando aún más en retrospectiva, el crecimiento histórico de la economía del 4 % no se concebía, hasta hace poco, como nada satisfactorio.



Adicionalmente, es necesario no perder de vista que Chile y Perú, países con los que compartimos el supuesto honor de crecer por encima del pobre promedio de América Latina, no tienen los dramas que vive Colombia; una de las peores distribuciones de ingreso de la región y del mundo, una paz que no se logra consolidar, un tema de seguridad que a veces se torna inmanejable y, sobre todo, unas brechas sociales inmensas, sumadas a una gravísima corrupción, peor que la ya preocupante en el promedio regional.



Anuncia entonces el ministro de Hacienda el Plan Reactiva Colombia con el fin de impulsar la economía nacional. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el grueso de los recursos se destinan a esa misteriosa economía naranja –infraestructura cultural, creativa y social– que para muchos van a ser aprovechados por las grandes empresas, y a la recuperación de vías terciarias que en algo podrían beneficiar sectores rurales. Pero no hay una sola palabra sobre la reactivación del campo, cuando Colombia es reconocida internacionalmente como una de las 7 potencias agropecuarias del mundo para responder a la creciente demanda de alimentos de la población mundial. Lo afirma la FAO.



Pero además, si, como dice el presidente Duque, el eje del Plan de Desarrollo es la equidad, la mayor brecha social del país es la rural-urbana. Donde los bienes públicos son una gran prioridad y el acceso a derechos y al trabajo digno son todavía más un sueño que una realidad. Donde se pagó el precio del conflicto armado y aún se requiere mucho más Estado del que existe actualmente.



Entonces, ¿por qué también esta indiferencia del gobierno Duque con el sector rural? Es el tema de la concentración de la tierra, del feudalismo imperante en el campo colombiano, del control territorial, del poder de quienes se niegan a rescatar a esos millones de colombianos que viven como en el siglo XVI. ¿Será justo que, por no tocar estos asuntos, se le quite al país la oportunidad de superar el mediocre 3 % de crecimiento de su economía? Esta es, señores del Gobierno, una indiferencia que cuesta.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

