Nosotros, los Pikettys criollos

Es cierto, en Colombia hay un grupo de economistas que durante todos estos años hemos señalado muchas de las debilidades de la política económica, ese dogma para aquellos economistas que han ejercido el poder, desde lo público y lo privado. Ese sector que jamás abrió los espacios de discusión con quienes no compartíamos muchas de sus ideas, de manera que se produjeran ajustes que hoy habrían podido, si no reducir los impactos de la pandemia, por lo menos tomar medidas a tiempo que hubiesen minimizado los inmensos costos que ya nadie puede negar. También es cierto que nos hemos alimentado de las ideas renovadoras de Piketty, Stiglitz, y Krugman, quienes conforman “el triunvirato de los principales críticos económicos del capitalismo global”, ya reconocido mundialmente.

La pandemia ha sacado a la luz las profundas debilidades de la política económica adoptada sin beneficio de inventario durante los últimos 30 años, no solo en Colombia sino en América Latina. Un modelo que nunca se preocupó por la imperiosa necesidad de diversificar la base productiva del país, para no seguir de bonanza en bonanza como la última, la del petróleo, que hoy les pasa factura a las finanzas públicas y a la tasa de cambio. Una política económica que no se tradujo en niveles de crecimiento como los históricos de Colombia y que, aun en momentos de mejores niveles de desempeño, no logró que este país dejara de ser el segundo más desigual de este continente y uno de los peores del mundo.



Una política económica que siempre tomó como subordinada la política social y que, en el fondo, revivió el obsoleto 'trickle down' según el cual islas de modernidad derramarían beneficios a los sectores marginados.



Un modelo que creyó que bastaba con darles dinero a los pobres para estimular demandas en educación y salud para los hijos, pero sin resolver la precariedad de estos servicios para ellos. Una política social que sí redujo la pobreza, pero que creó el sector más amplio de población: los vulnerables, 39 % antes de la pandemia, e integrado por aquellos con altísima posibilidad de caer de nuevo en la pobreza. Una política social que privatizó la salud y una parte muy importante de las pensiones, sectores que hoy evidencian sus profundas debilidades. Y además, un modelo económico que no construyó un mercado laboral que absorbiera una oferta de trabajo, esa que terminó mayoritariamente en la informalidad.



Es evidente que estas inmensas falencias explican las razones por las cuales América Latina es la región del mundo más golpeada por los efectos de la pandemia. Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, lo resumió recientemente de manera sencilla: “(los latinoamericanos) nos acostumbramos a vivir con la desigualdad”. Y en Colombia se puede agregar que quienes debían hacerlo en estos 30 años nunca cuestionaron esa ausencia en los objetivos del desarrollo nacional. Hoy, sin embargo, las prioridades evidentes para ese futuro complejo, lejano y difícil son: crecimiento alto y sostenido que no se logró, sostenibilidad ambiental que no ha sido prioritaria, discursos y pocos hechos, desigualdad que ya está cobrando su precio al Estado y aun a los sectores privilegiados de estas sociedades.



Pero además, la pandemia evidenció que no tenemos el sector salud que se nos garantizó con la Ley 100 y que se le entregó al mercado; ni tampoco tenemos los mecanismos de protección social que también prometió la privatización de las pensiones. No tenemos el mercado laboral formalizado que se esperaba de la flexibilización. Lo que sí tenemos es un gobierno con un gran desconocimiento de la realidad nacional que le impidió identificar rápidamente a los grandes perdedores de la pandemia. Además, mujeres y jóvenes jamás fueron grupos prioritarios para la política económica y social, y hoy están pagando el mayor costo de esta crisis.



Sí, somos varios los Pikettys criollos, a mucho honor; ya habíamos identificado la necesidad de replantear ese modelo capitalista y no somos comunistas, solo sencillamente progresistas, sin arrogancia, y auténticamente preocupados por nuestro país.



Cecilia López Montaño

cecilia@cecilialopez.com