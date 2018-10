¿No hicimos nada?

‘El país que me tocó’, el último libro de Enrique Santos Calderón, será, sin la menor duda, uno de los más leídos en el país. Siempre ha sido una pluma ágil, inteligente y conectada con el momento que vive la sociedad colombiana. Adicionalmente, el tema no podría ser más pertinente porque se trata de plantear, desde su visión y experiencia como observador y actor, cómo ha sido el último medio siglo de Colombia. Por esto y mucho más, sus palabras tienen mucha repercusión en la población de esta nación.

Por ello me parece muy diciente algo que recogió la revista ‘Semana’ al publicar un fragmento de su libro sobre el asunto doloroso de la extradición en Colombia y citar una frase con un contenido de dolorosa resignación para un hombre que militó en la izquierda: “La extradición fue y sigue siendo, por desgracia, necesaria”. Pero este no es el único punto que debe ser destacado. Dos páginas enteras de la revista presentan las fotografías de quienes, según Enrique Santos Calderón, fueron “los principales protagonistas de la historia de Colombia en uno de los períodos más convulsionados”.



Lo increíble es que entre estos doce personajes no aparece ninguna mujer. Es decir, de acuerdo con Santos Calderón, las mujeres no hicimos absolutamente nada destacable durante este período de la historia colombiana, tan doloroso, tan convulsionado y tan crítico. Como la gran mayoría de estos doce protagonistas son políticos, expresidentes y líderes que crearon movimientos políticos, es obvio que no aparezca en este grupo ninguna mujer. Durante esos 50 años, las puertas de este poder se cerraron en las narices de muchas mujeres por esos personajes, muchos de ellos claros ejemplos de la misoginia que ha caracterizado la política colombiana. Solo ahora, el país ha logrado tener una mujer vicepresidenta, pero ninguna ha llegado aún a ministerios tan claves como el de Hacienda, para no hablar de lo rezagada que está Colombia al no haber tenido nunca una mujer en la presidencia de la república.



Pero la pregunta que queda después de observar este reconocimiento es muy preocupante: ¿durante estos últimos 50 años, las mujeres no hicimos nada que merezca ser destacado? ¿O será mejor plantear que esa misma exclusión que ha vivido la mujer colombiana en la política también se ha dado en la literatura, las artes, la guerrilla? Y, más importante aún: ¿el conflicto armado y los inmensos costos que sufrieron las mujeres víctimas de esa confrontación armada –y, sobre todo, su gran valor para ajustarse a la difícil realidad que ocasionó el desplazamiento, donde ellas, más que ellos, lograron acomodarse– no merecían ninguna mención?



Ahora más que nunca es necesario que se reconozca que las mujeres rurales en nuestro país, durante el conflicto armado, pasaron ‘De víctimas a protagonistas’, ‘From Victims to Actors’, título en inglés de un capítulo del libro que pronto será publicado internacionalmente y recoge la experiencia de las mujeres en ocho conflictos en distintas naciones, entre ellas Colombia.



Como hasta ahora, seremos nosotras, y no ellos, las que tendremos que demostrar que, en estos 50 años de historia colombiana, la mujer de este país sí hizo mucho más de lo que se le reconoce, y por ello merece ocupar un puesto destacado en nuestra historia. Ojalá no haya que esperar un siglo para que las nuevas generaciones, mucho menos impregnadas por los valores patriarcales que todavía predominan en esta sociedad, demuestren con hechos las grandes contribuciones de muchas mujeres de Colombia que, en diversos campos, no solo enfrentaron con valor los trágicos episodios, sino que contribuyeron a esa paz que todos anhelamos tener algún día.



Pero, mientras esto sucede, debemos empezar a elaborar ese capítulo que falta sobre el protagonismo de las colombianas que han luchado y contribuido desde distintas esferas no solo a superar capítulos trágicos, sino que continúan trabajando por esa sociedad incluyente, pacífica, sin odios que aún no hemos logrado.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

