Mirar lo macro con visión micro

Una de las grandes limitaciones del gabinete del gobierno del presidente Duque es que muchos de sus miembros son muy capaces, pero vienen de representar intereses de sectores particulares. Es decir, su experiencia en términos profesionales se puede clasificar como micro, para usar un término económico. El problema surge porque en el Gobierno sus diseñadores de política pública tienen que tener una visión de país, léase macro, no solo en términos de la economía, sino de todas las interacciones que conforman la realidad nacional. Por manejar con frecuencia, además, intereses particulares, se agravan las consecuencias si no están preparados para superar ese nivel analítico y no comprender rápidamente las dimensiones del país y los efectos de sus decisiones.

Como ejemplo de esta realidad, la segunda semana de gobierno dio claramente las señales de este problema, que no es menor. La ministra de Minas es una mujer muy preparada, reconocida como tal por sus colegas, pero con experiencia en un campo específico: finanzas en el sector petrolero. Con esa mirada, obviamente el fracking es una alternativa importante para la explotación petrolera y la supervivencia de Ecopetrol, empresa en la que estuvo hasta antes de llegar al gabinete. Si se aplica esta nueva forma de extraer petróleo, el problema fundamental de Ecopetrol y del país, que son las limitadas reservas de este recurso, se aliviaría significativamente.



Sin embargo, esta estrategia se enfrenta hoy día en el mundo a serios cuestionamientos por sus impactos sobre el agua y, en general, sobre el medioambiente. Esto es, el tema macro es muy complejo y ya el presidente Duque había expresado en su campaña su rechazo a este procedimiento, probablemente midiendo las consecuencias de una apresurada decisión sobre este asunto tan sensible. Pero, ingenuamente, su ministra Suárez salió ante el país con una posición que demuestra su poco análisis político, por una parte, y su visión micro del problema del petróleo, por otra. Ingenua en términos políticos, porque el superior es el Presidente de la República, y en público no se le dice semejante frase.

Sería bueno, y no debe tomarse como un mal chiste, sugerirle al gabinete que tome unas clases de macroeconomía que pueden y deben complementarse con unas lecciones de economía política. FACEBOOK

Para los que han tenido esa experiencia es obvio que a un presidente solo se le puede tratar de convencer en privado, porque, si no, se le pone en una situación embarazosa. Pero lo más importante de esta situación es que dejó en evidencia el inconveniente de que un ministro tenga en sus venas la visión micro de los problemas y desconozca los impactos en todo el país, es decir la mirada macro de un tema específico.



Esta situación refleja las dificultades que puede afrontar el Gobierno si una mayoría exagerada de sus miembros, ministros, jefes de departamento y en general altos funcionarios, provienen del sector privado, de manejar no solo situaciones sectoriales sino, además, con intereses particulares. No es la primera vez que, en Colombia, representantes de gremios llegan al Ejecutivo, pero nunca había sido tan alta su representación. Si a eso se agrega que los ministros con este origen sectorial están en carteras claves, el presidente Duque tendrá serias dificultades dentro de la opinión pública. Sería bueno, y no debe tomarse como un mal chiste, sugerirle al gabinete que tome unas clases de macroeconomía que pueden y deben complementarse con unas lecciones de economía política.



Colombia vive momentos de transición no solo por el cambio de gobierno, sino por estar entrando en un período de posconflicto. Lo primero que el Centro Democrático, partido político en el poder, tiene que aceptar es que durante más de 50 años se vivió un conflicto interno y que entramos en una etapa que, no obstante las dificultades, tiene mayores oportunidades para hacer las grandes reformas. Para ello es fundamental que sus altos funcionarios tengan una visión más comprehensiva y objetiva de la realidad nacional.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

