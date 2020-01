¿La economía perderá su virginidad?

La mayoría de los economistas colombianos se muestran optimistas ante las cifras estimadas para el 2020. El crecimiento proyectado para Colombia está entre 3,2 y 3,6 %, el cual es superior al 1,2 % de Suramérica, estimado por la Cepal. Las remesas están creciendo, lo cual alivia la situación de quienes las reciben, que son sectores de bajos ingresos, y a lo anterior se suma el consumo del millón y medio de venezolanos, lo que permite suponer una demanda dinámica.

Las tasas de interés son bajas para los que se endeudan, y la inversión ha reaccionado positivamente por los grandes estímulos otorgados por la ley de financiamiento. Como les va tan mal a nuestros principales vecinos, se supone que la inversión extranjera seguirá viniendo a Colombia, lo cual permitirá financiar algunos de nuestros déficits. Se supone, además, que sectores como el de la construcción de viviendas, que ha estado estancado, se reactivarán y ayudarían al crecimiento.



En algunas sombras no hay total acuerdo. Por ejemplo, para algunos, la inflación, que ya está cerca del nivel superior del rango meta señalado por el Banco de la República, podría superar ese límite. Es decir, llegar a más del 4 % por un previsible aumento de la tasa de cambio que impactaría negativamente el precio de productos importados. Un dólar más caro podría ser el resultado de mayores inestabilidades en la economía mundial, dado que la divisa es el refugio cuando hay muestras de inseguridad.

Aparentemente, los males son los mismos del 2019: déficit comercial superior al 4 %, que ni el turismo ni los aguacates pueden resolver en el corto plazo; y el más grave de todos, el alto desempleo, la menor participación laboral, el drama de jóvenes y mujeres que doblan tasas de desocupación de los hombres, y la concentración de este problema en ciudades con graves contextos sociales. Solo como nota al margen, los analistas manifiestan al final de sus expectativas positivas que, de todas maneras, este crecimiento previsto, que solo el Gobierno y los gremios creen que puede llegar al 4 %, es una tasa mediocre, insuficiente para todas las demandas que ya son explícitas y, quiérase o no, ya están en las calles de las ciudades del país. Esta visión, un poco aislada de todo lo demás que sucede en el país, es parte de esa manera de ver la economía que desde los 90 limita el interés a los indicadores de los llamados fundamentals.



Pero resulta que estos primeros días del año han sido particularmente difíciles. Nadie sensato se atrevería a negar que Colombia vive una crisis humanitaria que ya no es solo una preocupación nacional, sino ante la que Naciones Unidas ya ha puesto una gran alarma; un asesinato diario de líderes sociales, sin que se vea una respuesta clara ni del Estado ni de la ciudadanía, es un indicador de una grave crisis. Hechos como las chuzadas y la corrupción generan serias dudas sobre el manejo del Estado. Si a esto se agregan el reconocido resurgimiento del paramilitarismo y la guerra ya identificada en 5 regiones del país, lleva a la necesaria pregunta de si la economía seguirá blindada, como suponen los economistas ortodoxos.



Su argumento es que Colombia siempre ha estado en guerra y que, sin embargo, la economía creció y el país se modernizó, lo cual es cierto, por lo que debe esperarse que la situación social actual será asimilada, como siempre, por los inversionistas como parte de sus costos. Varios argumentos ameritan ser reconocidos. Primero, Colombia salió del conflicto armado, y sus habitantes y el mundo esperan que vivamos el posconflicto, que con dificultades debe traer paz. Segundo, y posiblemente es el tema más espinoso, la gente, como sucede en el mundo, se cansó y encontró la calle como la nueva expresión de la democracia. Todo esto afecta una variable crítica en la economía, las expectativas, y estas no son nada claras apenas comenzando el año. Por ello, la pregunta de fondo es si la economía perderá su virginidad y será afectada negativamente por este complejo contexto en que se encuentra actualmente el país.



